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יו"ר תנועת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות התבטאותו על אירוע החירום הדרמטי במטוס שיצא מדובאי. בנאומו שנשא בסוכתו, התייחס דרעי לנס הגדול שהתרחש כאשר מטוס ובו למעלה מ-170 ישראלים, בהם עשרות ילדים, ניצל מהתרסקות, ויצא נגד הניסיונות לייחס את ההצלה ל"גבורה" בלבד.

"אתמול שמעתי, שאחד שמתיימר להיות ראש ממשלה, חצוף ומחוצף, אמר שמה שהיה אתמול בדובאי – זה לא נס, זה גבורה", פתח דרעי את דבריו במתקפה. "אמרתי: איי, הקדוש ברוך הוא, דרך אמונה בחרתי. אנחנו הולכים באמונה תמימה, פשוטה". דרעי שחזר את החרדה הגדולה שאחזה בציבור סביב הדיווחים הדרמטיים: "תנסו לחשוב מה היה קורה אתמול... 170 ומשהו יהודים, 30 ילדים. השם... איזה אסון יכל לקרות! איזה אבל נוראי! והשם ברוך השם הפך את החושך לאור, נתן לנו כזה ישועה. אבל הפעם – נקי, נקי, נקי, ענקי. גלוי". בדבריו על האירוע הטכני והאווירי, הדגיש יו"ר ש"ס את ההסתברות הבלתי אפשרית של הישרדות הנוסעים: "כל המומחים למטוסים אומרים שאין דרך בעולם שהמטוס הזה נשאר שלם. מטוס שנופל מגובה כזה, בזמן כזה קצר – אין דרך בעולם! עם הזנב שלו שנפל – אין דרך בעולם! הקדוש ברוך הוא עשה את כל הצירופים, מקרים הללו. זה כל כך גלוי, כל כך ברור". טראמפ מתייחס לדיווחים שנתניהו קיבל אזהרות לפני הטבח; ומה אמר על איזנקוט? יוני גבאי | 14:46 דרעי הדגיש כי באירוע הזה לא פעלו מערכות ביטחון רגילות: "אתמול זה היה נקי, ענקי: לא מודיעין, לא מוסד, לא התראה מראש, אף אחד מהשב"כ לא היה על המטוס, לא היה מאבטחים ישראלים, אינסטלטור היה שם שראה את התוכניות, טייסים בריטים שלא היו צריכים להיות על המטוס. אין עוד בתולדות התעופה שטייס רוצה להפיל מטוס ולא מצליח".

דבריו של דרעי על נס המטוס 10 10 0:00 / 1:04 דבריו של דרעי על נס המטוס

"זו זכות לומדי התורה"

בהמשך דבריו, קשר יו"ר ש"ס את ההצלה המופלאה ישירות לעולם התורה ולחשיבות חיזוק האמונה בקרב הציבור: "שאלתי את עצמי: למי שפקפק ולא ידע מה התרומה של בני התורה בעם ישראל... כל פעם יש תירוצים: לא, יש חיילים, יש מטוסים – זה נכון, אבל אנשים לא מבינים שאנחנו מעט מול כל המערבים. הנס האדיר הזה – זה זכות לומדי התורה, זכות האמונה של עם ישראל, זכות הלולבים והאתרוגים".

הנאום נחתם בשירה אדירה של הקהל שנכח בסוכה לקול המילים: "השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב".

יצוין כי בנט ספג לפני כשבוע תקרית השלכת מלחייה במסעדה בבני ברק, כאשר תושב העיר השליך לעברו כלי זכוכית במהלך ביקורו במקום. המשטרה הגישה כתב אישום נגד החשוד במעשה.

בנוסף, דרעי התייחס הבוקר בסוכת ש"ס לקשר בין ניסי המטוס מדובאי למצוות החג, וציטט את דברי הגמרא במסכת סוכה על נענוע ארבעת המינים: "מוליך ומביא – למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד – למי שהשמים והארץ שלו".