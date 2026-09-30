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מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא

צפו בעבודת השרעפים של הרבי מקרעטשניף סיגעט עם סיגריה בעת שמחת בית השואבה

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ערך שמחת בית השואבה בסוכה בסמוך לבית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש נצפה הרבי מעלה עשן מסיגריה כשהוא אחוז שרעפים מתוך דבקות בעת שהחסידים זימרו מניגוני החג 

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בטיש חוה"מ סוכות (צילום: מ. אדלר )

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט

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