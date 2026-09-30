שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב ( צילום: באדיבות המצלם )

סערה של ממש עוררה קבוצת יהודים באחד המוקדים המרכזיים והמדוברים בעולם: כיכר טיימס סקוור שבלב מנהטן.

בעקבות נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם שבו תקף את ראש עיריית ניו יורק המוסלמי זוהר ממדני וטען כי יהודי ניו יורק אינם מרגישים עוד בטוחים, יצא ארגון 'נטורא' בקמפיין שלטי חוץ רחב היקף בעלות של אלפי דולרים, ועליו מסרים כי "נתניהו לא מייצג את יהודי אמריקה", "הציונות אינה יהדות", ו-"לא בשמנו".

שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב ( צילום: באדיבות המצלם )

השלטים פורסמו בשבוע שעבר בכתובת 1557 ברדוויי, ונשארו תלויים עד כניסת השבת. טיימס סקוור, המוכר כצומת הפרסום המרכזי בעולם, נצפה מדי יום בידי המונים מכל מדינה ורקע, וכל מסר המופיע על גבי מסכי הענק הללו זוכה מיד לתיעוד, צילום והפצה גלובלית בחסות הבמות המציעות את החשיפה הציבורית הרחבה ביותר. המתיחות הביטחונית | דרמטי: הרמטכ"ל ביטל את נסיעתו הדחופה לארצות הברית ב. ניסני | 10:35 לפיד אחרי העדכון הביטחוני מנתניהו: לא מכחיש שקיים איום חריג | הדברים המלאים כיכר השבת | 29.09.26 היוזמה הובלה תחת הכוונתו של הרב משה דוד כץ, מייסד 'יהודים שומרי תורה' ויו"ר ארגון 'נטורא'. בהתייחסו לאופן שבו התאפשר הקמפיין, ציין הרב כץ: "גייסתי את אלפי הדולרים הללו, דולר אחר דולר, מיהודים תושבי ניו יורק חברי קהילות, שחשים תסכול עמוק מכך שנתניהו עושה שימוש בקהילות שלנו למען מאבקיו הפוליטיים. יהודים אינספור חשים מושתקים ולא מיוצגים, והם דרשו שקולם יישמע בברור בפני העולם". בהתייחסו למטרת המהלך, הוסיף הרב כץ לטענתו: "אנו חשים כאב עמוק על ניצול הדת הקדושה שלנו לקידום האינטרסים של ממשלה זרה. יהודים אינם שלוחים של ישראל, הציונות אינה יהדות, ונתניהו אינו מייצג אותנו. אנו מבקשים לחיות בשלום ובהרמוניה עם שכנינו, מבלי להיגרר לעימותים פוליטיים שאינם שייכים לנו".

שלטי החוצות נגד נתניהו בארה"ב ( צילום: באדיבות המצלם )

ב'נטורא' מציינים כי הצגת יהודים באשר הם כנציגים של מדינת ישראל אינה נאבקת באנטישמיות, אלא להפך היא מתעלת את הכעס על מדיניות ישראל לעבר קהילות יהודיות תמימות, ופוגעת במערכות היחסים השקטות והשלוות שרקמו היהודים עם שכניהם.

מה שהתחיל בשלטי חוץ בלב מנהטן הפך בתוך שעות ספורות לסיפור חדשותי בינלאומי שחצה יבשות ושפות. גופי תקשורת בינלאומיים סיקרו בהרחבה את המיצג, וגם כלי תקשורת ערביים בכמה מדינות בעולם סיקרו בהרחבה את הסערה.

לדברי מארגני שלטי המחאה, ברצונם היה למסור מסר ברור, לפיו נתניהו אינו דובר בשם העם היהודי, מדינת ישראל אינה מייצגת את היהדות, ואסור להטיל על היהודים אחריות למעשיה של ממשלה זרה.