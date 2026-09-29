מפתיע: ממדאני מצטט מהגמרא - ופותח ב"מלחמה נגד האנטישמיות"

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, פרסם היום (שלישי) תוכנית חדשה למאבק באנטישמיות בעיר, הכוללת הגדלת התקציב למניעת פשעי שנאה ל-29 מיליון דולר בשנה. הפרסום מגיע ברקע נתונים רשמיים של המשטרה המראים כי אירועים אנטישמיים עלו ב-9% השנה. אף שיהודים מהווים כ-12% בלבד מאוכלוסיית העיר, הם מהווים כחצי מכלל קורבנות פשעי השנאה המדווחים בניו יורק.

ממדאני הביא את הציטוט הידוע מהגמרא "כל המציל נפש אחת (מישראל) כאילו קיים עולם מלא", והודיע על תוכניתו.

התוכנית שפורסמה עוררה סערה פוליטית מיד עם יציאתה, לאחר שהתברר כי הושמטה ממנה כל התייחסות למדינת ישראל או לאנטישמיות הנובעת מהסכסוך במזרח התיכון. במהלך תדרוך סגור, תקף חבר האספה מייקל נובכוב את ראשת המשרד למאבק באנטישמיות, פליסה ויזדום, ואמר כי "המקור העיקרי לאנטישמיות בעירנו כרגע הוא ראש העיר ממדאני".

בתגובה לטענות הקשות הבהירה ויזדום במהלך השיחה כי כל התושבים זכאים לביטחון מלא. לדבריה, "כל בני ניו יורק היהודים ראויים להגנה, כולל אלה שמסכימים או לא מסכימים עם ראש העיר בכל עניין שהוא". ראש העיר עצמו ניסה לשדר מסר מפייס בסרטון מיוחד שליווה את הדוח, ואמר כי "במשך דורות, ניו יורקים יהודים החזיקו את עירנו. כיום, יש לנו אחריות לקיים ולהגן על שכנינו היהודים, אחריות השייכת לכל אחד מאיתנו".

מנהיגים בקהילה היהודית מתחו ביקורת על הימנעות הדוח מלהגדיר אנטישמיות מודרנית המוסווית כביקורת על ישראל. איימי ספיטלניק, מנכ"לית המועצה היהודית לעניינים ציבוריים, ציינה כי "ברור שיש איום אמיתי מאוד של אנטישמיות מימין. הדוח צריך להכיר גם בכך שבשנים האחרונות ראינו אלימות גוברת המכוונת ליהודים תחת האמתלה של מחאה נגד ישראל". חבר האספה ג'פרי דינוביץ' הוסיף כי השימוש של ראש העיר במונחים מסוימים "סוג של נותן רשות לחלק מהאנשים לעסוק בפעילות אנטישמית".

מנגד, חלק מנבחרי הציבור בירכו על הצעדים המעשיים שנכללו במסמך. הסנאטורית ליז קרוגר הודתה לעירייה על הצגת "אסטרטגיות בטון שהעיר מתכוונת לנקוט כדי לטפל בצמיחת האנטישמיות", והוסיפה כי "חיוני שראש העיר שלנו, כמנהיג הממשל שלנו, ימשיך להבהיר במילים ובמעשים שיהודים בניו יורק יכולים להביע את אמונותיהם הדתיות והפוליטיות בבטחה, כולל אלה המביעים תמיכה בציונות, ללא פחד מאיומים, הטרדות או אלימות".

התוכנית כוללת סדרת צעדים עירוניים, בהם המשך תוכניות חינוך על השואה בבתי הספר, הכשרות חובה לעובדי עירייה, הצגת תרומת הקהילה היהודית על גבי עמדות דיגיטליות ברחבי העיר, והקמת צוות עבודה ייעודי לאבטחת בתי כנסת ומוסדות קהילתיים. הדוח נמנע מאימוץ הגדרה רשמית קבועה לאנטישמיות, אך ציין כי הוא מסתמך על המסגרת שהציג ממשל ביידן בשנת 2023 כקו מנחה לפעילות העירייה.