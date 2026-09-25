( צילום: מסך )

משטרת קנדה חשפה תיעוד דרמטי מפיגוע הירי שאירע בערב יום הכיפורים בבית הכנסת "בני יעקב" בעיר בלוויל שבפרובינציית אונטריו. בסרטון נראות השניות הראשונות של המאבק בין המפגע, שון וורד, לבין השוטר המקומי שאיבטח את המקום.

בתיעוד נשמע היורה צועק לעבר השוטר וצוותו "אתם הולכים למות למען היהודים", רגע לפני שפתח לעברו ולעבר בית הכנסת באש. השוטר, ג'ף סמית', ניטרל אותו ומנע פיגוע גדול יותר. "אל תטעו, זו הייתה מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית", הבהיר מפקד משטרת בלוויל מאריי רוד במסיבת עיתונאים, שלושה ימים לאחר הפיגוע. "היו לו האמצעים, המניע והמנגנונים לגרום לאירוע נפגעים המוני", ציין הבכיר במשטרה המקומית, ושיבח את השוטרים על ש"הבטיחו שלא יהיו נפגעים נוספים".

- צילום: משטרת קנדה 10 10 0:00 / 0:40 ( צילום: משטרת קנדה )

הפיגוע התרחש ביום ראשון סמוך לשעה 19:00, כאשר עשרות מחברי הקהילה היהודית בעיר בלוויל התכנסו לתפילת יום הכיפורים. לפתע נשמעו יריות, שנמשכו לפי עדי ראייה "לפחות שתיים-שלוש דקות". על פי העדויות, עשרות כדורים נורו וחדרו פנימה אל חלל בית הכנסת דרך החלון.

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נשיא בית הכנסת "בני יעקב", נורם ודום, תיאר את רגעי האימה: "התחלנו להכניס אנשים לבית הכנסת ואז שמענו את היריות הראשונות. זה היה בום, בום, בום, בום. ואז זה קרה שוב. כמה מאיתנו יצאו ללובי, ושם המשיכו היריות והן היו מאוד ברורות. צעקתי לכולם לרדת על הרצפה, וסגרנו את הדלתות לאולם".

"היו יריות רבות לאחר מכן, ובשלב זה גם היו יריות דרך חלון הוויטראז' בבניין", פירט ודום. "יש כרגע בערך 20 חורי כדורים בחלונות". לדבריו, הירי אינו מקרי: "הוא כיוון ליהודים בבית הכנסת. זה מה שזה אומר. אתה לא הולך ברחוב ויקטוריה בטיול של יום ראשון עם רובה. הירי לא היה ליד הבית כנסת, הוא כוון לבית הכנסת ויש לנו את חורי הכדורים בחלונות כדי להוכיח זאת".

השוטר סמית' נפגע מקליע בעודו בתוך הניידת, אך למרות פציעותיו הקשות ומסכנות החיים, יצא מרכבו בתוך שניות מעטות והשיב אש לעבר התוקף. הוא המשיך לנהל עמו קרב יריות מטווח קצר גם לאחר שנפגע מספר פעמים נוספות.

כשלוש דקות לאחר תחילת חילופי האש, הגיע לזירה השוטר מייק מקארדי והצטרף לחברו בנטרול המפגע. מפקד המשטרה שיבח את השניים וציין כי פעולתם משקפת את ההגדרה המדויקת של שיטור אמיץ וחסר פחד, שבזכותו נעצר פיגוע קיצוני בטרם נגבו חייהם של המתפללים.

התוקף שון וורד נפצע באורח אנוש במהלך חילופי האש ומת מאוחר יותר בבית החולים. בחיפוש במשאיתו גילתה המשטרה מכלים מלאים בבנזין, אמצעי לחימה נוספים ותחמושת רבה שהייתה מאפשרת לו לנהל קרב יריות ממושך. החוקרים ציינו כי נמצאו ראיות נוספות המאוששות את כוונותיו, וכי התברר שהוא ביצע סיור מקדים באזור בית הכנסת עוד בטרם פתח בירי.

נחשף כי וורד, בן 29, היה בעבר חייל בצבא הקנדי. על פי משרד ההגנה הקנדי, הוא התגייס לצבא ביולי 2017, שירת בחיל הרגלים והגיע לדרגת רב"ט. הוא שוחרר מהצבא ביוני 2022 ולא השתתף במהלך שירותו במשימה צבאית מעבר לים.

על פי מקורות צבאיים ששוחחו עם "גלובל ניוז", השחרור הגיע לאחר שוורד סירב להתחסן נגד נגיף הקורונה. אותם מקורות, שביקשו שלא להזדהות, סיפרו כי בתקופת שירותו הצבאית הוא השמיע מגוון תיאוריות קונספירציה בנוגע למגפה, ובין היתר הפיץ טענות אנטישמיות שהאשימו יהודים בהתפשטות הקורונה.

ראשי הקהילה היהודית בקנדה הגיבו בזעזוע רב לממצאים והביעו הערכה עמוקה לפעולת השוטרים. מנכ"ל הפדרציות היהודיות של קנדה, סטיבן שולמן, קבע כי אלמלא תגובתם המהירה של השוטרים האירוע היה מסתיים בטבח המוני, והדגיש כי מציאות כזו אינה יכולה להתקיים במדינה.

במקביל, נציגי הארגונים קראו לממשל לקחת אחריות ולהגביר באופן מיידי את מערכי האבטחה סביב מוסדות יהודיים, כולל תיקוני חקיקה שיאפשרו הצבת מאבטחים חמושים, כדי להבטיח את שלום האזרחים מול גל האנטישמיות הגואה.