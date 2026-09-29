תהלוכת ענק חסרת תקדים: אלפים יוצאים לכבוד אסירי עולם התורה

אלפי בני תורה צפויים להתכנס בשעה הקרובה לתהלוכת ענק חסרת תקדים, שמוקדשת כולה לחיזוקם והוקרתם של "אסירי עולם התורה" – בחורים ואברכים שנעצרו בידי המשטרה הצבאית או הוסגרו על ידי משטרת ישראל על רקע מאבקי הגיוס.

האירוע המרכזי, שצפוי לסחוף את ההמונים, יכלול מעמדי הודאה אדירים והופעה של שורת גדולי ישראל שישאו דברים נלהבים. בראש ובראשונה יתקיים מעמד מרגש של סיומי מסכתות שגובשו ונלמדו בעמל רב על ידי העצורים עצמם במהלך שהותם הממושכת והמפרכת בתוך הכלא הצבאי. הרגע השיא של המעמד יהיה הענקת מענק כספי מיוחד ויוצא דופן שתרמו נגידים בעלי השפעה מעבר לים, כאות הוקרה והערכה עמוקה על מסירות נפשם הבלתי מתפשרת למען לימוד התורה.

תיעוד הצעדה - צילום: באדיבות גניאל גרובייס 10 10 0:00 / 0:13 תיעוד הצעדה ( צילום: באדיבות גניאל גרובייס )

החל מהשעה 19:00 נחסמו לתנועה הרחובות מלכי ישראל, ישעיהו, שטראוס, יחזקאל, שמואל הנביא ושמעון הצדיק. החסימות צפויות להימשך עד לשעות הלילה המאוחרות.

בעקבות האירוע חלו גם שינויים במסלולי התחבורה הציבורית. בהנחיית המשטרה, קווים 1 ו־111 הוסטו דרך הרחובות בצלאל והנביאים, בעוד קווי הכותל 3 ו־333 הוסטו דרך ציר חיים בר־לב במקום רחוב שמואל הנביא.

במרכז התהלוכה עומדים הבחורים שנעצרו בתקופה האחרונה במסגרת המאבק סביב סוגיית הגיוס. במהלך האירוע צפויים המשתתפים להביע את תמיכתם באסירים ולחזק אותם לאחר תקופת המעצר.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר ( צילום: משה גולד )

מעמדים דומים של קבלת פנים חגיגית נערכו בחודשים האחרונים במספר ערים ברחבי הארץ לכבוד אסירי עולם התורה ששוחררו מהכלא הצבאי. בביתר עילית, למשל, נערכה תהלוכה חגיגית וקבלת פנים לכבודם של האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי עם שחרורם. אלפי תושבים יצאו לרחובה של העיר, כשהשניים נסעו ברכב חגיגי מיוחד, מלווים בקהל רב שרקד ופיזז לאורך המסלול.

רב העיר, הגאון רבי חיים וייס, פתח את המעמד המרומם וציין כי האירוע מהווה הזדמנות להודות על שחרורם של השניים, תוך השתתפות בצערם של בחורים ואברכים נוספים שטרם זכו לשחרור. המרא דאתרא, הגאון רבי יעקב תופיק, נשא דברים וחיזק את הבחורים העומדים איתן אל מול רשויות השלטון.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד ( צילום: שימי קליין )

גם באשדוד נערך מעמד קבלת פנים חגיגית ונרגשת לבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', אשר הוגדר כ"אסיר עולם התורה" לאחר שנשפט ונעצר בכלא הצבאי. עם הגעתו לאזור ביתו, יצאו המונים שהמתינו לו בשירה ובריקודים סוערים ברחובה של עיר. הבחור הועלה על הכתפיים, כאשר הציבור הגדול שהתאסף במקום הריע לו והביע את הערכתו העמוקה על עמידתו האיתנה.

ראש הישיבה, הגאון רבי ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', העלה על הנס את עמידתו של תלמידו. לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי מאיר וקנין, ראש ישיבת 'לב יצחק' באשדוד, ואחריו נשא דברים הרב יובל אברהמי.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר - צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:06 קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר ( צילום: משה גולד )

מעמד מיוחד נוסף נערך בהיכל בית המדרש "תמימי דרך" בבית שמש, לכבודם של אסירי עולם התורה והיהדות החרדית אשר זכו להיעצר ולישב בבית האסורים במשך כשבוע ימים, לאחר שמחו בנחישות על כבוד שמים וכנגד המגמות לפגוע ברוחניותו ובקדושתו של הציבור החרדי.

בין האסירים המשוחררים נמנו כמה מחסידי ברסלב, אשר זכו להיעצר על כבוד שמו יתברך וקיבלו את ימי המעצר הממושכים בשמחה פנימית עצומה ובלתי נתפסת כפי דרכם המסורה מדור דור. עם הגעתם של האסירים המשוחררים לבית המדרש, כשהם לבושים בבגדי שבת חגיגיים, פרצה השמחה גבולות. כליזמרים ניגנו ניגוני הודיה מעוררים, וחברי קהילת "תמימי דרך" יחד עם המוני תושבים פיזזו ורקדו שעה ארוכה לכבודה של תורה ולכבוד לומדיה.

מחזה ששבה את לב הנוכחים היה לראות את תשב"ר, ילדי הקהילה, שפיזזו במרכז האירוע. הילדים הרכים הביטו בעיניים בורקות ובהערצה גלויה ומופלאה לעבר אותם גיבורים שזכו לקדש שם שמים.