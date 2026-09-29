ההפגנה בירושלים ( צילום: חיים גולדברג פלאש 90 )

אלפי בני אדם השתתפו בתהלוכת ענק בירושלים למען עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי, בעיקר צעירים שנעצרו עם חזרתם מאומן בנתב"ג.

במהלך המחאה הונפו שלטים המציגים את צה"ל כצבא האויב ומכנים את העריקים "חטופים", ובהם קריאות כדוגמת "שחררו את החטופים מכלא 10". התהלוכה יצאה משכונת גאולה ביוזמת גורמים קיצוניים מהפלג הירושלמי והקנאים, והביאה לחסימת רחובות רבים באזור. למפגש הוזמנו כ-100 עריקים חרדים, מהם הגיעו כ-50, כאשר המארגנים חילקו בסיום האירוע מאות שקלים לכל משתתף. על אף שהאירוע תואם מראש מול המשטרה, שוטרים לא נכחו בשטח במהלך הצעדה. האירוע והתכנים שהוצגו בו עוררו סערה רבה במערכת הפוליטית וגררו מתקפה חריפה מצד ראשי האופוזיציה. יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, קרא לצעדה "תהלוכת הבושה של נתניהו. בממשלת ההשתמטות של נתניהו העריקים הם הגיבורים. ממשלה שקידמה השתמטות, מפקירה את הביטחון וכבר חודשים אפילו לא טורחת לעצור עריקים - אינה יכולה עוד להחזיק בהגה ההנהגה של מדינת ישראל. ימיה ספורים".

( צילום: חיים גולדברג פלאש 90 )

איזנקוט הוסיף כי "הבחירות הקרובות הן בין ממשלת השתמטות לממשלת גיוס ציונית. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה עוד קדנציה של ממשלת השתמטות".

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף אף הוא את קיום התהלוכה ואמר: "בירושלים מתקיימת תהלוכת קבלת פנים לעריקים 'משוחררים', כאילו השתחררו עכשיו אחרי שלוש שנות לחימה בעזה. אלה השותפים של נתניהו. בלי המשתמטים, אין לביבי ממשלה".

גם יו"ר ביחד וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס לאירועים ואמר: "על זה בדיוק הבחירות. אריה דרעי כבר הודיע שאם הוא יבחר שוב הוא ייקח עוד עשרות מיליארדי שקלים מהציבור העובד ויעביר את זה למשתמטים. אני אפסיק את כל זה. אצלי, מי שלא מתגייס - לא יקבל שקל מהמדינה".

ברקע הצעדה עומדת החלטת המשטרה להימנע ממעצרים יזומים של בני ישיבות חרדים בחודשים האחרונים, לצד חילופי האשמות קשים בין צה"ל למשטרת ישראל. בצבא טוענים כי המשטרה מתנה מעצרים בתיאום מראש למניעת הפרות סדר אך נמנעת מקביעת מועדים, ואילו במשטרה מבהירים כי מעצר עריקים אינו באחריותה אלא באחריות המשטרה הצבאית.

למעשה, המקום היחיד שבו מתבצעים מעצרים באופן שוטף הוא נמל התעופה בן גוריון, בשל היעדר הצורך בפעילות יזומה בשטח.

האירוע בירושלים מגיע בהמשך לתהלוכה דומה שנערכה בתחילת השבוע בבני ברק, אשר כללה ריקודים ברחובות ותקיפת צוותי תקשורת בידי ההמון. בהמשך התברר כי האירוע בבני ברק הופק כאירוע ההשקה הסודי של מפלגת המחאה החרדית החדשה "צבע שחור", שחרתה על דגלה דרישה לפטור מלא מגיוס עבור המגזר החרדי.