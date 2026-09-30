הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בהוראה חד משמעית לנציגי הציבור: ביום שאחרי הבחירות - לא תקום ממשלה עם הסיעות החרדיות ללא העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בשיחה שמסר למאות אברכים ותלמידי ישיבות התבטא הראשל"צ: "הנה אני אומר לכם - לא תקום הממשלה הבאה איתנו ביחד בלי שיבטיחו את מעמד המעמד של בחורי הישיבות, בוודאי".

הגר"י יוסף הבהיר כי הסיעות החרדיות הפיקו את הלקחים מהעבר: "על העבר עשו טעויות, הם מודים. כולם מודים שעשו טעויות בעבר. להבא קנו מחשבה טובה, אבל צריך שיהיה כוח לתורה".

הרב פנה לאברכים ולתלמידי הישיבות על רקע הביקורת כלפי הנציגות החרדית בכנסת ואמר: "לא לחשוב מחשבות על ביקורת. נכון, אני מודה, יש ביקורת. אבל מה נעשה, אז לכן לא נצביע? לכן נותנים כוח לשמאל, שהשמאל יעלה חס ושלום? שיעלו החילונים, שונאי התורה, שהם יעלו חס ושלום? עליהם נוכל לסמוך? בוודאי שלא".

הגר"י יוסף התייחס במרומז גם לחבירה של אחותו - עדינה בר שלום - למפלגה של גדי אינזקוט ולחיצת היד בניהם שתועדה: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט? זה המורשת של מרן?! המורשת של מרן זה התורה שלנו! להמשיך את התלמודי תורה, להמשיך את הישיבות, את המקואות".