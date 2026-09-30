 דלג לתוכן הראשי
התחייבות לאברכים

הראשון לציון בהוראה לנציגים: "לא תקום ממשלה בלי שיבטיחו את מעמד תלמידי הישיבות"

הראשון לציון הגר"י יוסף מבהיר כי הסיעות החרדיות לא ייכנסו לממשלה הבאה ללא חוק גיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות  ועונה לרבנית עדינה בר שלום שחברה לגדי איזנקוט: "תוך עקיצה למהלכיה של אחותו עדינה בר שלום: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט?" (חרדים)

8תגובות
הראשון לציון הגר"י יוסף (צילום: יעקב כהן)

הראשון לציון הגאון רבי בהוראה חד משמעית לנציגי הציבור: ביום שאחרי הבחירות - לא תקום ממשלה עם הסיעות החרדיות ללא העברת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בשיחה שמסר למאות אברכים ו התבטא הראשל"צ: "הנה אני אומר לכם - לא תקום הממשלה הבאה איתנו ביחד בלי שיבטיחו את מעמד המעמד של בחורי הישיבות, בוודאי".

הגר"י יוסף הבהיר כי הסיעות החרדיות הפיקו את הלקחים מהעבר: "על העבר עשו טעויות, הם מודים. כולם מודים שעשו טעויות בעבר. להבא קנו מחשבה טובה, אבל צריך שיהיה כוח לתורה". 

הרב פנה לאברכים ולתלמידי הישיבות על רקע הביקורת כלפי הנציגות החרדית בכנסת ואמר: "לא לחשוב מחשבות על ביקורת. נכון, אני מודה, יש ביקורת. אבל מה נעשה, אז לכן לא נצביע? לכן נותנים כוח לשמאל, שהשמאל יעלה חס ושלום? שיעלו החילונים, שונאי התורה, שהם יעלו חס ושלום? עליהם נוכל לסמוך? בוודאי שלא". 

הגר"י יוסף התייחס במרומז גם לחבירה של אחותו - עדינה בר שלום - למפלגה של גדי אינזקוט ולחיצת היד בניהם שתועדה: "מה המורשת של מרן? ללחוץ יד לאיזנקוט? זה המורשת של מרן?! המורשת של מרן זה התורה שלנו! להמשיך את התלמודי תורה, להמשיך את הישיבות, את המקואות". 

הרב יצחק יוסףגיוס חרדיםחוק הגיוסהראשון לציוןבחירות 2026

8 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
מרן ציווה לנו - ש"ס ורק ש"ס ✨️
אך ורק ש"ס
6
הפקת לקחים זה לערוף ראשים למצוא מי אחראי למחדל ולשלוח אותו הביתה אני הפעם מצביע ג'
111
חחחח כי הם לא חתמו על חמישים אחוז גיוס? רחמנות שעוד לא הבנת את השמד שאנו נמצאים בו
ערבוביא
5
רבותי בא נתחיל להבין שרק ה' קובע
עבד ה'

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר