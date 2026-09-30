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פחות מחודש לבחירות

סקר מפתיע: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים אך גוש נתניהו משיג רוב של 53 מנדטים

סקר ערוץ 16: איזנקוט מוביל עם 21 מנדטים, הליכוד 19 • ש"ס ועוצמה יהודית 8 כל אחת, יהדות התורה 7 | וינטר והנדל-זליכה עוברים את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)

5תגובות
גדי איזנקוט (צילום: Michael Giladi/Flash90)

סקר מנדטים חדש של מכון 'מאגר מוחות' עבור ערוץ 16 מציג תמונה פוליטית מעניינת: גוש הקואליציה בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל עם 53 מנדטים, מול 51 מנדטים לגוש האופוזיציה בראשות גדי איזנקוט. הסקר מתפרסם כשפחות מחודש נותר עד יום הבחירות.

על פי נתוני הסקר, מפלגת "ישר!" בראשות איזנקוט מובילה במפה הפוליטית עם 21 מנדטים. מפלגת הליכוד בראשות נתניהו מדורגת שניה עם 19 מנדטים, ומפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט זוכה ב-14 מנדטים.

בגזרת המפלגות החרדיות והימניות, מפלגת ש"ס ומפלגת עוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת. מפלגת יהדות התורה עומדת על 7 מנדטים, והציונות הדתית–זהות זוכה ב-6 מנדטים. ביחד, המפלגות החרדיות מגיעות ל-15 מנדטים.

ממצא מרכזי בסקר הוא כניסתה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר לכנסת עם 5 מנדטים. גם רשימת הנדל–זליכה מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.

עופר וינטר (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בצד השמאלי והערבי של המפה הפוליטית: מפלגת 'הדמוקרטים' מקבלת 9 מנדטים. מפלגת ישראל ביתנו והרשימה המשותפת עומדות על 7 מנדטים כל אחת, ורע"מ זוכה ב-5 מנדטים.
סקרבחירות 2026

5 תגובות

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4
אין לאף גוש 61...לעשות ממשלה חרדים עם שמאל ולקבל הכלללללללללללל
כלומר
3
ראיתם איזה ניסוח של כותרת מטורללת בזוי..איזנקוט מוביל עם.21 מנדטים אך גוש הימין משיג רוב של 51 מנדטים !!! מה זה החארטה הזה ??? לכאורה
אור
המפלגה שלו הכי גדולה..אבל גוש הימין כגוש יותר גדול...למה שמים את החרדים עם גוש הימין הכושל?
הסבר
2
אם אין את שם הכותב אז הכול חארטה אחד גדולה מי בוחר בזה שהרס את הצבא מעניין
יהודיק

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