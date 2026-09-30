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"שיגייס 15 אלף חרדים"

התדרוך הביטחוני הפך לעימות פוליטי: לפיד תקף, בליכוד הגיבו - "הכין הודעה מראש"

בתום פגישת עדכון ביטחוני שערך נתניהו עם לפיד, תקף ראש האופוזיציה: "אין סיבה להכניס לפאניקה, שיגייס 15 אלף חרדים" • בלשכת רה"מ הבהירו: הוצגו התרעות לקראת הבחירות • בליכוד הגיבו בגיחוך: "יצא ב-23:39, הגיב ב-23:41 - כותב במהירות האור" (מדיני)

1תגובות
יאיר לפיד בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

פגישת העדכון הביטחוני שנערכה אמש (שלישי) בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה , הידרדרה בתוך דקות ספורות לעימות פוליטי חריף וחילופי האשמות הדדיים.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, הפגישה נערכה בהשתתפות המזכיר הצבאי וקמ"ן המזכירות הצבאית. במהלך הסקירה המודיעינית הוצגו בפני לפיד בפירוט התרעות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת תקופת הבחירות.

אולם מיד עם תום הסקירה, פתח ראש האופוזיציה במתקפה על ראש הממשלה: "איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, ביטחון ישראל ובסיסי צה״ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות", טען לפיד. הוא הוסיף כי מערכות הביטחון ערוכות ואין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.

לפיד ניצל את הבמה הביטחונית כדי לתקוף גם בנושא חוק הגיוס: "הרמטכ״ל הרים 10 דגלים אדומים על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה״ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל".

במפלגת הליכוד מיהרו להגיב בציניות למהירות שבה יצאה הודעתו של לפיד, וטענו כי מדובר בשימוש פוליטי ציני בפגישה ביטחונית: "לפיד יצא מהפגישה עם ראש הממשלה נתניהו בשעה 23:39. בשעה 23:41, שתי דקות בלבד לאחר מכן, במהירות שיא, הוא פרסם הודעה נרחבת שכולה התקפה פוליטית על ראש הממשלה", מסרו בליכוד.

בליכוד סיכמו בעוקצנות: "או שהוא כותב במהירות האור, או שההודעה הוכנה מראש ללא קשר לסקירה שהוצגה לו. עד כאן הלפיד הלילי".
בנימין נתניהויאיר לפידבחירות 2026

1 תגובות

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אדם חסר אחריות ופטםטן. מה היה קורה אילו היה לו גובה של 1.90?
אא

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