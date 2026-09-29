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מאבק פנימי באיראן

חבר פרלמנט איראני קיצוני נכלא בכלא הזוועות שהופצץ על ידי ישראל - וזו הסיבה

חמיד רזאי נשלח לכלא אווין בטהראן לאחר שכינה את יו"ר הפרלמנט "דיקטטור" |הפרלמנטר סירב להתנצל וטען כי העונש פוליטי | העימות שמשקף מאבק כוחות במחנה השמרני (בעולם)

איראן (צילום: מהרשתות הערביות)

חבר הפרלמנט האיראני ואיש הדת הקיצוני חמיד רזאי נשלח שלשום אל כלא אווין בטהראן למימוש עונש מאסר של 10 חודשים. רזאי ירצה את עונשו באגף המיועד לאנשי דת, לאחר שהורשע בעקבות תלונה שהגיש נגדו יו"ר הפרלמנט, , בגין "פרסום שקרים".

הפרשה החלה בתחילת 2024, כאשר רזאי שימש כעורך הראשי של השבועון Dey 9. במסגרת הפרסומים נטען כי קאליבאף "עשה מניפולציה במסמכים פרלמנטריים". רזאי אף העלה סרטון לערוץ הטלגרם שלו ובו כינה את יו"ר הפרלמנט "דיקטטור פרלמנטרי". בית המשפט זיכה אותו מאמירה זו, אך הרשיע אותו בהאשמות על זיוף ושינוי מסמכים.

רזאי סירב להתנצל על דבריו במהלך ההליכים המשפטיים. בנאום שנשא בפרלמנט כינה את פסיקת בית המשפט מהלך "לא משפטי ופוליטי", אך ציין כי יציית לה. הוא התלונן על חומרת העונש וטען כי כהרשעה ראשונה היה עליו לקבל את עונש המינימום הקבוע בחוק של 91 ימי מאסר בלבד.

בנוסף לעונש המאסר, הורה בית המשפט לרזאי לפרסם הבהרה ותיקון על גבי שער השבועון באותו גופן וגודל כותרת שבהם פורסמה הכתבה המקורית. הוראה זו ניתנה על אף שהשבועון לא יצא לאור בשנתיים האחרונות.

העימות המשפטי משקף מאבק שליטה במחנה השמרני ב. רזאי האשים את קאליבאף בוויתורים מופרזים לאמריקנים ובכך שההסכם שגובש מונע מטהראן לנקום על חיסולו של עלי ח'אמנאי ועלול לסלול דרך ל"הפיכה ללא שפיכות דמים".

רזאי תקף גם את הנשיא מסעוד פזשכיאן על השיחות עם וושינגטון, הטיל ספק בכשירותו הפוליטית והשווה אותו לנשיא הראשון אבולחסן בני-סדר שהודח ב-1981.
איראןמוחמד באקר קאליבאףחמיד רזאי
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