התפתחות דרמטית נרשמה בחקירת ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, כאשר פרט אחד מפתיע במיוחד נחשף בחקירה.

לפי הדיווח, האישה שדווחה כזו שזיהתה את החשודים לא הייתה הראשונה להזעיק את המשטרה.

אחד החשודים התקשר בעצמו למשטרה כמעט שעה לפני שתושבת המקום הזעיקה את הכוחות. הרשויות כבר היו בדרכן לזירה בעקבות שיחתו של החשוד, וכעת נבדק אם נבהל או שמא מדובר בחלק מתוכנית בנויה מראש.

במקביל, היחידה למלחמה בטרור הודיעה כי בשלושת הטנדרים שנמצאו סמוך לבסיס לא אותרו מטעני חבלה. ראש היחידה, לורנס טיילור, מסר כי "הרכבים נבדקו לעומק, בסיוע אמצעים צבאיים ומומחי זיהוי פלילי. אנחנו יכולים לאשר שלא נמצאו מטענים מאולתרים, אך נמצאה כמות של דלק". החוקרים סיימו חיפושים בנכסים בלונדון.

כזכור, חמישה חשודים נעצרו בעקבות ניסיון פיגוע מסוכל סמוך לבסיס פיירפורד בגלוסטרשייר, שם מוצבות יחידות של חיל האוויר האמריקני. תושבת מקומית דיווחה על גברים חשודים בסמוך למספר טנדרים ליד היקף הבסיס, והקבוצה תועדה כשהיא ללא חולצות ואזוקה.

החלטת הרשויות לשחרר בערבות את חמשת העצורים עוררה ביקורת חריפה בוושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ אמר כי "הייתי אומר 'אל תיתנו להם ערבות'. אני מופתע שהם שוחררו. אני לא הייתי עושה את זה". במקביל, מזכיר המדינה מרקו רוביו ציין כי "ברור שמעורבת כאן ידו של גורם זר. לא אכנס לפרטים בשלב זה".

בתגובה לטענות, טיילור הגן על השחרור והבהיר: "אני מבין מדוע ההתפתחות הזאת הפתיעה רבים, אבל אני רוצה להדגיש שוב שזו הייתה החלטה חקירתית, שנשענת על ניסיון ועל שיקול זהיר של סמכויות המשטרה". הוא הוסיף כי "האירועים של הימים האחרונים הוכיחו שוב שלציבור יש תפקיד מכריע בעבודה שלנו".

שגרירות איראן בלונדון מיהרה להגיב להאשמות ומסרה כי היא "דוחה מכל וכל ומגנה בתוקף" את הטענות הקושרות אותה לאירוע. זאת ברקע איומים קודמים מצד משמרות המהפכה לגבי בסיסים שמשמשים תקיפות נגדם, והסלמה ברמת האיום הלאומית בבריטניה מאז אפריל 2024.

הבסיס הצבאי פיירפורד משמש את צבא ארצות הברית לשיגור תקיפות, ונחשב ל"בסיס המפציצים האמריקניים" באירופה. רוביו טען בראיון לרשת פוקס כי "מה שכמעט קרה בבריטניה במהלך סוף השבוע הוא מצב חמור מאוד", והזכיר את החשד למעורבות איראנית. "באיראן איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם. אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה", הבהיר.

רוביו הוסיף כי בידיו מידע רב בנוגע לאירוע, שעדיין אינו יכול לשתף: "יש עוד הרבה חדשות שייצאו בנושא זה בימים הקרובים, אך יש גבול למה שאני יכול לומר כרגע". החמישה החשודים, אזרחים בריטיים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם, חשודים בתכנון מעשה טרור ובביצוע עבירות הקשורות לחומרי נפץ.