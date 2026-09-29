שמחה לכל השנה בדברי אמונה וחיזוק; האדמו"ר ממעז'בוז' ערך את הטיש לרגל שמחת בית השואבה ברוב ששון ושמחה ערך האדמו"ר ממעז'בוז' את סעודת החג לרגל שמחת בית השואבה | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי אמונה בבורא יתברך שמו, ועל השפעות שמחת החג שעשויות ללוות אותנו למשך כל השנה כולה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:32