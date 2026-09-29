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שמחה לכל השנה

בדברי אמונה וחיזוק; האדמו"ר ממעז'בוז' ערך את הטיש לרגל שמחת בית השואבה

ברוב ששון ושמחה ערך האדמו"ר ממעז'בוז' את סעודת החג לרגל שמחת בית השואבה | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי אמונה בבורא יתברך שמו, ועל השפעות שמחת החג שעשויות ללוות אותנו למשך כל השנה כולה (חסידים)

שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק מעז'בוז (צילום: שוקי לרר)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר ממעז'יבוז'

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