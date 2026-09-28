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הבהרה חדה

אין ממשלה בלי חוק גיוס: הקו האדום המוצהר של יהדות התורה

יו"ר יהדות התורה דוחה פרסומים על תמיכה בממשלת איזנקוט • "אין לנו רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא" | ההצהרה שמסבכת את כל התרחישים הקואליציוניים (חרדים)

10תגובות
יעקב אשר (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

בעיצומם של דיווחים סוערים על התלבטות דרמטית בחסידות גור סביב תמיכה אפשרית בממשלה בראשות גדי איזנקוט, יצא יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בהבהרה חדה שמטרתה לסגור את הדיון: יהדות התורה לא תתמוך בשום ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"ליהדות התורה אין רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא ואנו לא פועלים מנקמות או אינטרסים אחרים", הבהיר אשר בנחרצות, תוך שהוא דוחה את הפרסומים לפיהם גור עשויה למנוע תמיכה מממשלה בראשות איזנקוט מתוך שיקולים אישיים או פוליטיים.

לדברי יו"ר יהדות התורה, המצפן היחיד שמנחה את המפלגה הוא הקול הרוחני של הנהגת הדור: "הדבר היחיד שמנחה אותנו זו הוראת גדולי ישראל, לפיה יהדות התורה על כל מרכיביה לא תתמוך ולא תיכנס לאף ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה".

ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו השבוע, לפיהם גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט אלא ימנע. הדיווח עורר גל ספקולציות על "שבירת הגוש" עם נתניהו והכעס הגדול על ראש הממשלה.

גולדקנופף עצמו הגיב לדיווח וציין כי "אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים".

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
יהדות התורהיעקב אשרקואליציהחסידות גורגדי איזנקוטגיוס

10 תגובות

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10
כל הכבוד לגולדקנופף על העמדה החדה והברורה הציבור החרדי לא ישתוק לגזירות ואנו לא מחוייבים לשום גוש כמו שר' דויב לנדו שליט"א כתב בכתב ידו, ממשלה שתביא חוק תקבל את התמיכה שלנו חד וחלק
צבי
9
כל הכבוד ליעקב אשר, גבר שבגברים שלא מפחד להגיד את האמת בפנים לכולם.האמונה והתורה שלנו הן מעל לכל החשבונות הקטנים של הפוליטיקאים בירושלים.
שמוליק
8
ההיסטוריה מוכיחה שמי שניסה לפגוע בעולם הישיבות לא החזיק מעמד לאורך זמן.העמידה על חוק הגיוס היא מאבק על זהותה היהודית של המדינה כולה.
ברוך

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