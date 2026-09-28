אין ממשלה בלי חוק גיוס: הקו האדום המוצהר של יהדות התורה

בעיצומם של דיווחים סוערים על התלבטות דרמטית בחסידות גור סביב תמיכה אפשרית בממשלה בראשות גדי איזנקוט, יצא יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בהבהרה חדה שמטרתה לסגור את הדיון: יהדות התורה לא תתמוך בשום ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה.

"ליהדות התורה אין רצון להפיל או להכתיר מאן דהוא ואנו לא פועלים מנקמות או אינטרסים אחרים", הבהיר אשר בנחרצות, תוך שהוא דוחה את הפרסומים לפיהם גור עשויה למנוע תמיכה מממשלה בראשות איזנקוט מתוך שיקולים אישיים או פוליטיים.

לדברי יו"ר יהדות התורה, המצפן היחיד שמנחה את המפלגה הוא הקול הרוחני של הנהגת הדור: "הדבר היחיד שמנחה אותנו זו הוראת גדולי ישראל, לפיה יהדות התורה על כל מרכיביה לא תתמוך ולא תיכנס לאף ממשלה ללא הסדרת מעמדם של לומדי התורה".

ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים שפורסמו השבוע, לפיהם גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט אלא ימנע. הדיווח עורר גל ספקולציות על "שבירת הגוש" עם נתניהו והכעס הגדול על ראש הממשלה.

גולדקנופף עצמו הגיב לדיווח וציין כי "אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים".