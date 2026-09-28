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עֲנַף עֵץ עָבֹת

בבית המדרש הזמני; האדמו"ר מאלכסנדר וזקן המשפיעים החסידים בנענועים

האדמו"ר מאלכסנדר נצפה בנטילת ארבעת המינים בהיכל בית מדרשו הזמני בבני ברק, במהלך אמירת ההלל | בין המתפללים נצפה זקן המשפיעים החסידי, הגה"צ רבי אהרן טוסיג, המשמש כמשגיח רוחני בישיבת אלכסנדר (חסידים)

האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מאלכסנדר בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אהרן טוסיג בנטילת ארבעת המינים (צילום: שוקי לרר)

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ארבעת המיניםהאדמו"ר מאלכסנדרנענועיםהרב אהרן טוסיג

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