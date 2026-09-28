חיזוק ב-60 שניות ההבדל בין מי שבוטח בהשם למי שלא בוטח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת10:00 ההבדל בין מי שבוטח בהשם למי שלא בוטח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:16ההבדל בין מי שבוטח בהשם למי שלא בוטח • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)עוד באותו נושאהאם יש לי בעל הבית? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|27.09.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:יממה לפני הסתלקותו; תיעודים אחרונים של המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל חיים רוזנבוים|09:00שלוש שנים לשבת השחורה: המשפחות השכולות פקדו את קברי יקיריהם הי"ד באשדודחיים רוזנבוים|27.09.26דמעות בבני ברק; ראש הישיבה נפרד בלי הספד מרעייתו הרבנית הצדקנית ע"החיים רוזנבוים|27.09.26אולי גם יעניין אותך:חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?קובי ישראל|27.09.26הביקור שגרם למשגיח רבי דן סגל להפר קבלה של עשרות שנים | צפוחזקי שטרן|27.09.26המקובל הגר"ד בצרי זצוק"ל הובא למנוחות בסנהדריהקובי ישראל|25.09.26
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