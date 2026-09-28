הדרמה המשפטית והציבורית בסכסוך המתמשך בגבעת ישיבת פוניבז' מגיעה לשיא חדש: הבוקר (שני), יומיים בלבד לפני מועד הפינוי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי, הגיש פלג הגר"ש מרקוביץ' באמצעות עמותת 'מסורת התורה' ערעור לבית המשפט העליון, לצד בקשה דחופה לעיכוב ביצוע של פינוי הישיבה.

המהלך הדרמטי מגיע בהמשך לפסק דינה של השופטת יהודית שבח מבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר אישרה את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין. השופטת דחתה בפירוט את הבקשה לביטול פסק הבוררות שהגישו עמותת 'מסורת התורה', הגאון רבי שמואל מרקוביץ' והרבנית ציפורה מרקוביץ'.

בפסק הדין, המשתרע על פני 19 עמודים, נקבע כי על תלמידי ואנשי הישיבה בראשות הגר"ש מרקוביץ' לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז' עד ליום רביעי הקרוב, ה-30 בספטמבר.

יצוין כי מועד הפינוי המקורי שקבע הבורר חשין היה בסוף חודש יולי, אך השופטת שבח דחתה אותו לאור סמיכות הזמנים והגעתם של הימים הנוראים, תוך שהיא מביעה תקווה כי הפינוי יבוצע בדרכי שלום ו"ללא החרפה נוספת".

מעבר להוראת הפינוי, פסק הבוררות שאושר מטיל הגבלות חמורות נוספות: נקבע כי נאסר על צד הגר"ש מרקוביץ' לעשות שימוש בסימני המסחר של הישיבה – ובכלל זה השם "ישיבת פוניבז'" והלוגו המוכר שלה. כמו כן, נאסר על הגר"ש מרקוביץ' להציג את עצמו בתואר "ראש ישיבת פוניבז'".

לאורך כל ההליך המשפטי טענו בפלג הגר"ש מרקוביץ' כי הבורר חשין חרג מסמכותו בהכרעתו, וכי פסק הבוררות פוגע בזכויות ההיסטוריות שהוענקו לרב מרקוביץ' במסגרת הליכי הבוררות המוקדמים שנערכו בעבר בישיבה. אולם, בית המשפט המחוזי דחה טענות אלו ונתן תוקף מלא להחלטת הבורר.

כעת, כשהשעון דופק והמועד המיועד חל בעוד כ-48 שעות בלבד, עיני תלמידי הישיבה נשואות לבית המשפט העליון. הכרעת השופטים בשאלת עיכוב הביצוע היא שתקבע האם הפינוי יצא לפועל כבר השבוע, או שמא יוקפא עד לדיון מקיף בערעור.