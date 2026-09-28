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"החגיגה נגמרה"

בושה וחרפה: מאות דגלי ישראל שנתלו בצפון הארץ - נתלשו על ידי ערבים

פעילי הציונות הדתית תלו דגלים בכבישי הגליל, אך על פי הדיווח של המפלגה, ערביי האיזור תלשו את הדגלים שנתלו תוך זמן קצר בלבד | שר האוצר סמוטריץ': 'נגמרה החגיגה' (בארץ)

1תגובות
ריק מדגלים בחג
ריק מדגלים בחג (צילום: הציונות הדתית)

אירוע מרתיח התרחש בימים האחרונים בגליל: מאות דגלי ישראל שנתלו על ידי פעילי מפלגת הציונות הדתית בכבישי האזור ובסמוך למג'ד אל-כרום נתלשו על ידי ערבי האזור. הדגלים, שנתלו במבצע לילי מיוחד, הושחתו כך שנשארו רק עמודי הברזל עליהם הם היו תלויים.

התיעוד מהשטח עורר סערה ברשתות החברתיות ובזירה הפוליטית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות לאירוע וכתב: "אני מעדכן את הפורעים: נגמרה החגיגה. את מה שעשינו ביהודה ושומרון, נעשה גם בנגב ובגליל. כן, מייהדים!".

במפלגת הציונות הדתית נמסר בתגובה: "המצב בגליל הוא כמו ב-6.10 בגבול עזה, המצב הנוכחי בו בשטח מדינת ישראל מושחתים ונתלשים דגלי ישראל הוא איום ונורא וחייב להיפסק".

בהמשך ההודעה הבהירו במפלגה: "הצגנו תוכנית מעשית לכך, וזו משימתנו לקדנציה הבאה: נעתיק את מהפכת ההתיישבות מיהודה ושומרון לנגב ולגליל".

האירוע בגליל מצטרף לשורה של מקרים דומים שהתרחשו בשנים האחרונות במדינת ישראל. בעבר תועדו מקרים של תלישת והצתת דגלי ישראל באזורים שונים, כולל בירושלים ובאזור כיכר השבת, שם נעצרו חשודים בביצוע מעשים דומים.
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1 תגובות

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יופי כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ
זונדל מהמרכז

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