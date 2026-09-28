טרגדיה בחול המועד: בן 30 נהרג בתאונה קטלנית בכביש 232

זירת התאונה, הבוקר ( צילום: דוברות מד"א )

הקטל בדרכים אינו פוסק: תאונת דרכים קשה ומזעזעת אירעה היום (שני) במעורבות שני כלי רכב בכביש 232, בקטע שבין קיבוץ איבים לברור חיל. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של צעיר כבן 30, ופינו לבית החולים שני פצועים נוספים במצב בינוני.

עם קבלת הדיווח על התאונה הקשה, הוזנקו לזירה כוחות הצלה רבים. חובשים ופרמדיקים העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה, אך עקב עוצמת הפגיעה והחבלות הרב-מערכתיות הקשות מהן סבל הלכוד ברכב, לא נותר לצוותים אלא לקבוע את מותו במקום. נהוראי דרשן, יחיאל רוזנברג וחיים סאסי, חובשים באיחוד הצלה, מסרו: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד עם מעורבות שני כלי רכב. למרבה הצער, נקבע מותו במקום של גבר כבן 30 עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. בנוסף, הענקנו טיפול רפואי לשני נפגעים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל".

זירת התאונה, הבוקר ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

פרמדיקים במד"א, אריאל אלבז ואדם גוסטבו, שטיפלו בזירה, שחזרו את המראות הקשים: "ראינו רכב מרוסק עם פגיעות פח משמעותיות ובתוכו נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעותיו היו קריטיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, טיפלנו ופינינו לבית החולים ברזילי שני גברים כבני 40 במצב בינוני עם חבלות בגופם".

מדוברות המשטרה נמסר כי משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית. שוטרי תחנת שדרות ובוחני תאונות הדרכים של מחוז דרום הגיעו לזירה, פועלים להסדרת התנועה במקום ואוספים ממצאים לחקירת נסיבות האירוע הקשה.