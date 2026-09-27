וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ בסוכה ברחובה של עיר | הרבי מדעעש ערך את שולחנו לרגל החג האדמו"ר מדעעש ערך אמש (מוצ"ש) את השולחן הטהור לרגל חול המועד סוכות, בסוכה שהוקמה ברחובה של עיר ברחוב רבי טרפון בסמוך לבית מדרשו | במהלך הטיש זימרו החסידים ט"ו פרקי שיר המעלות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:23