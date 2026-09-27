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וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ

בסוכה ברחובה של עיר | הרבי מדעעש ערך את שולחנו לרגל החג 

האדמו"ר מדעעש ערך אמש (מוצ"ש) את השולחן הטהור לרגל חול המועד סוכות, בסוכה שהוקמה ברחובה של עיר ברחוב רבי טרפון בסמוך לבית מדרשו | במהלך הטיש זימרו החסידים ט"ו פרקי שיר המעלות, והאדמו"ר נשא אמרות קודש

האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מדעעש בטיש חול המועד סוכות (צילום: שוקי לרר)

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חול המועד סוכותהאדמו"ר מדעעש

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