ח"כ משה גפני בנאומו 10 10 0:00 / 3:02 ח"כ משה גפני בנאומו

נציגי 'דגל התורה' מכל הארץ התאספו אמש (מוצאי שבת) לכינוס השנתי של המפלגה כמדי חג הסוכות בחפץ חיים, אך הפעם הכינוס נערך בצל מהלך ההדחה הדרמטי של משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'דגל התורה' לכנסת והצבתו של יעקב אשר בראשות המפלגה.

גפני, קיבל כפיצוי את התואר "יו"ר תנועת 'דגל התורה'", והחליט למרות ההדחה לשתף פעולה עם המפלגה והופיע בכינוס שנערך לקראת יציאת המפלגה לקמפיין הבחירות. "כיכר השבת" עם נאומו המלא של ח"כ משה גפני: "ראשית, אני רוצה להתייחס לרב אורי מקלב, על הטרגדיה שקרתה להם, שהכלה נפטרה ערב החג, ולכן הוא לא משתתף איתנו פה. אנחנו כולנו שולחים לו תנחומים על האבל הגדול שלהם, ושלא תדעו יותר צער. משה פייגלין התבטא נגד פסילת אבו שחאדה; כך איתמר בן גביר הגיב קובי ישראל | 09:50 גולן: מפלגה ערבית בממשלה - ההבהרה המהירה יוסי נכטיגל | 08:26 "האמת היא שמנחם שפירא סיפר עד עכשיו בעצם את הנאום שלי, ואני יכול להשלים את העניין הזה ולהשתתף במה שנאמר. "דגל התורה קמה, והיא קמה על צייתנות לגדולי התורה. גדולי התורה הקימו אותה, גדולי התורה ליוו אותה, גדולי התורה לימדו אותנו על כל צעד ושעל מה לעשות. ואפילו שיאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנחנו עד היום הזה עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו. וגם היום אנחנו נעשה את מה שמצווים אותנו. "אני רוצה בתחילת דבריי להודות לכם, נציגי דגל התורה בכל הארץ. זה נכון מה שמנחם שפירא אמר. אמרו לנו אז, כשהקמנו את דגל התורה: 'אתם לא תחזיקו מעמד'. היה דבר מאוד לא מקובל שאנחנו מקימים מפלגה, והיו לזה הרבה סיבות אז. מקימים מפלגה, והמפלגה הזאת תחזיק מעמד. "היה ברור לחלק גדול מהציבור החרדי בעיקר שזה לא יחזיק מעמד. ואנחנו קיבלנו מהרב שך, מרן הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו הולכים במסלול ארוך, במסלול שבו אנחנו נהיה קיימים, ואנחנו נפעל בדרך שרבותינו מצווים אותנו, בדרך שרבותינו מנחים אותנו. וכך היה.

גפני מדבר על ההליכה יחד עם אגודת ישראל 10 10 0:00 / 1:25 גפני מדבר על ההליכה יחד עם אגודת ישראל

"לאחר הפעם הראשונה, שבאמת בקושי עברנו את אחוז החסימה, עשינו מיד אחרי זה הסכם עם אגודת ישראל. אנחנו קיבלנו 40 אחוז, ואגודת ישראל קיבלה 60 אחוז, והייתה התמרמרות גדולה בציבור שלנו.

"ומאז, עם הפעילות הגדולה שלכם בכל מקום בארץ, שלפעמים באים ואומרים: 'אבל אצלי ביישוב קיבלנו מעט קולות', והמעט קולות האלה בכל מקום ומקום, שבחלקם זה היה הרבה קולות, ובחלקם היה בהתחלה מעט, אבל אחרי זה היה הרבה קולות – היום אנחנו 60-40 עדיין, אבל 60 אחוז אנחנו, ו-40 אחוז אגודת ישראל.

"צריך להיות גם זה. לא בטוח שזה הצודק, אבל זה מה שצריך. צריך כבר להיות חכם וללכת ביחד, על מנת שהנושא הזה באמת יתקדם.

"וזה בזכותכם. המציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים בירושלים עם שישה מנדטים לעומת שלושה של אגודת ישראל, שאנחנו נמצאים בבני ברק עם 12 מנדטים לעומת שלושה או ארבעה – אני כבר לא יודע בדיוק לספור שם – אבל המציאות הזאת, והמציאות שבכל מקום ומקום, שברמת השרון אנחנו עם שני נציגים, שאי אפשר אפילו לתאר את המצב הזה שבו בכל מקום, ביוקנעם אנחנו חמישה נציגים.

"והמציאות הזאת היא מציאות שהיא תעודת כבוד לכל אלה שמשתתפים כאן ואלה שגם לא הגיעו. אנחנו עושים את הכבוד שלהם ואומרים להם יישר כוח. אתם מובילים את הרכבת הארוכה הזאת עם כל ההצלחות הגדולות שבהן אנחנו הצלחנו".