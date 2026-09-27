יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן עורר היום (ראשון) סערה פוליטית כשהצהיר בראיון שמפלגה ערבית יכולה להיות חלק מממשלה. ההצהרה הגיעה לאחר פגישת ראשי גוש השינוי שהתקיימה אמש במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד, אך מהמפלגה מיהרו להבהיר שהנושא לא עלה כלל בפגישה.

"אנחנו שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית יכולה להיות בממשלה", אמר גולן בראיון הבוקר לאריה גולן בכאן חדשות. "זה טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ולדעתי מבטא איך מביאים לידי ביטוי תיקון אמיתי אחרי שנים של הסתה", הוסיף.

ההצהרה עוררה תגובות מיידיות, ובעקבותיהן מטעם מפלגת הדמוקרטים נמסרה הבהרה: "דבריו של יאיר גולן הבוקר אצל אריה גולן בנוגע לשילוב ערבים התייחסו לעמדת הדמוקרטים ולכוונתנו לפעול ככל שנוכל לקידום שותפות ושילוב. הנושא לא עלה כלל בפגישה שהתקיימה אמש".

הפגישה במוצאי שבת התקיימה בביתו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, והשתתפו בה נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. המפגש נמשך פחות משעה, ובסיומו חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף שבו הם מציגים את עצמם כ"גוש התיקון" במקום "גוש השינוי".

במסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות נכתב: "מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה". עוד סוכם כי ראשי המפלגות לא יתקפו זה את זה במהלך מערכת הבחירות.