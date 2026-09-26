הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו

ראשי המפלגות בגוש השמאל נפגשו הערב (מוצאי שבת חג הסוכות) בביתו של יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב, במפגש ראשון מסוגו שבו ביקשו להציג חזית משותפת לקראת הבחירות.

בפגישה השתתפו נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן, יאיר גולן ויאיר לפיד. המפגש נמשך פחות משעה, ובסיומו חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף.

המסמך מסמן גם את השינוי בשם הגוש: במקום ״גוש השינוי״, ראשי המפלגות מציגים את עצמם כעת כ״גוש התיקון״.

״החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו״

במסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות נכתב: ״מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה״.

עוד סוכם כי ראשי המפלגות לא יתקפו זה את זה, כחלק מהניסיון לייצר תיאום בין המפלגות במהלך מערכת הבחירות.

עם זאת, לצד ההתחייבות המשותפת, במסמך אין סעיף שקובע כיצד יוחלט מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי הבחירות. שאלת ההנהגה נותרה אפוא מחוץ למסמך, למרות שהיא אחת הסוגיות המרכזיות בין ראשי המפלגות.

התמונה המשותפת: בלי להחליט מי במרכז

לצד המסמך, אחד הסמלים המרכזיים של המפגש היה פרסום תמונה משותפת ראשונה של חמשת ראשי המפלגות.

בנט, איזנקוט, ליברמן, גולן ולפיד הצטלמו יחד, כאשר עצם התמונה מציגה חזית משותפת של המפלגות. בין היתר, בנט וליברמן הצטלמו יחד עם יאיר גולן, במסגרת התמונה המשותפת של ראשי הגוש.

את התמונה צילמה ליהיא לפיד, רעייתו של יאיר לפיד.

גם הבחירה כיצד להצטלם אינה מקרית: החמישה לא הוציאו תמונה שבה הם עומדים בשורה, מצב שהיה מעלה מיד את השאלה מי עומד במרכז ומי ניצב לצדו, ובעקבות זאת עלול היה להיווצר סימון ברור יותר של מי נתפס כמוביל הגוש.

במקום זאת, הם בחרו להצטלם כשהם יושבים יחד, באופן שאינו מעניק לאחד מהם את מרכז התמונה - מלבד יאיר גולן ש"במקרה" יושב בדיוק באמצע כאשר שני ראשי הגוש אייזנקוט ובנט בחרו את הצדדים. בכך נשמר המסר של שותפות, מבלי שהתמונה עצמה תכריע בשאלת ההנהגה.

הדבר משתלב עם העובדה שגם במסמך העקרונות לא נקבע כיצד יוחלט מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי הבחירות.

נתניהו, בחר להגיב בתמונה הבאה.