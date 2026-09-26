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תיעוד ראשון

הסיבה שהתמונה צולמה ב"שולחן עגול" - והתגובה הקורעת של נתניהו

ראשי גוש השמאל התייצבו הערב בביתו של יאיר לפיד, כמעט היחיד שאינו טוען לכתר ראש הממשלה לאחר הבחירות, במטרה להציג חזית אחידה לקראת הבחירות הקרובות | המחנה שעומד בסימן "רק לא ביבי" פרסם תמונה ראשונה מהפגישה - ולמה התמונה צולמה בישיבה ולא בעמידה כנהוג? (פוליטי) 

4תגובות
התמונה המשותפת והמחויכת (צילום: ליהיא לפיד)

ראשי המפלגות בגוש השמאל נפגשו הערב (מוצאי שבת חג הסוכות) בביתו של יו״ר האופוזיציה בתל אביב, במפגש ראשון מסוגו שבו ביקשו להציג חזית משותפת לקראת הבחירות.

בפגישה השתתפו , גדי איזנקוט, , יאיר גולן ויאיר לפיד. המפגש נמשך פחות משעה, ובסיומו חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף.

המסמך מסמן גם את השינוי בשם הגוש: במקום ״גוש השינוי״, ראשי המפלגות מציגים את עצמם כעת כ״גוש התיקון״.

״החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו״

במסמך שעליו חתמו ראשי המפלגות נכתב: ״מתוך הכרה שגם אם יש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, החלפת הממשלה היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה״.

עוד סוכם כי ראשי המפלגות לא יתקפו זה את זה, כחלק מהניסיון לייצר תיאום בין המפלגות במהלך מערכת הבחירות.

עם זאת, לצד ההתחייבות המשותפת, במסמך אין סעיף שקובע כיצד יוחלט מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי הבחירות. שאלת ההנהגה נותרה אפוא מחוץ למסמך, למרות שהיא אחת הסוגיות המרכזיות בין ראשי המפלגות.

התמונה המשותפת: בלי להחליט מי במרכז

לצד המסמך, אחד הסמלים המרכזיים של המפגש היה פרסום תמונה משותפת ראשונה של חמשת ראשי המפלגות.

בנט, איזנקוט, ליברמן, גולן ולפיד הצטלמו יחד, כאשר עצם התמונה מציגה חזית משותפת של המפלגות. בין היתר, בנט וליברמן הצטלמו יחד עם יאיר גולן, במסגרת התמונה המשותפת של ראשי הגוש.

את התמונה צילמה ליהיא לפיד, רעייתו של יאיר לפיד.

גם הבחירה כיצד להצטלם אינה מקרית: החמישה לא הוציאו תמונה שבה הם עומדים בשורה, מצב שהיה מעלה מיד את השאלה מי עומד במרכז ומי ניצב לצדו, ובעקבות זאת עלול היה להיווצר סימון ברור יותר של מי נתפס כמוביל הגוש.

במקום זאת, הם בחרו להצטלם כשהם יושבים יחד, באופן שאינו מעניק לאחד מהם את מרכז התמונה - מלבד יאיר גולן ש"במקרה" יושב בדיוק באמצע כאשר שני ראשי הגוש אייזנקוט ובנט בחרו את הצדדים. בכך נשמר המסר של שותפות, מבלי שהתמונה עצמה תכריע בשאלת ההנהגה.

הדבר משתלב עם העובדה שגם במסמך העקרונות לא נקבע כיצד יוחלט מי יעמוד בראש הגוש ביום שאחרי הבחירות.

נתניהו, בחר להגיב בתמונה הבאה.

(צילום: ליהיא לפיד / עריכה: בינה מלאכותית, הליכוד)
נפתלי בנטיאיר לפידאביגדור ליברמןגדי אייזנקוט

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כל יום ממציאים שם חדש, פעם גוש השינוי ופעם גוש התיקון. הקדוש ברוך הוא הוא היחיד שמתקן עולם
יוסי
3
כשיש אהבה אמיתית לא צריך לביים תמונות בבית. הציבור שלנו יודע בדיוק איפה האמת נמצאת
תורג'מן
2
להישאר בבית זה לתת יד לממשלה שתפגע בציבור החרדי. כל קול שחסר בקלפי מחליש את הכוח שלנו להגן על מה שחשוב לנו
נתן

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