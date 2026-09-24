בחצר קודש נדבורנה בירושלים חתמו את ימי האור וההוד של עשרת ימי תשובה ויומו הקדוש של השנה בצל האדמו"ר.

צפ בגלריה החל ממעמד אמירת "תשליך" ביום אמירת סליחות י"ג מידות, בהמשך במעמד השחיטה של התרנגול באשמורת הבוקר, ועד לטיש המיוחד בערב היום המכונה בחסידות בשם 'מכלכל חיים טיש'.

מנהג ייחודי ומרתק נרשם בשעות הצהריים של ערב יום הכיפורים, בעת מעמד "הכנות נרות החיים" טרם תפילת מנחה, כאשר הרבי נצפה כשהוא מכין בעצמו ולבדו את הנרות משעווה לקראת היום הקדוש.

רגע שיא נוסף היה במוצאי יום הכיפורים, במעמד ההבדלה, המעמד היחיד בשנה שבו הרבי עורך הבדלה מול כל עם ועדה בהיכל בית המדרש.

בצאת החג, לאחר מעמד "קידוש לבנה" ערך הרבי טיש ברוב שמחה מתוך כלי זמר ושיר.