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רגעי קדושה והוד

החסידים חזו בהתרגשות; הרבי נעמד על הבמה והכין בעצמו את נרות השעווה

תיעוד מלא הוד מערב ומוצאי יום כיפור בחצר הקודש נדבורנה ירושלים, החל מאמירת תשליך, שחיטת התרנגול "מכלכל חיים טיש", דרך הכנת נרות השעווה בערב החג ועד להבדלה ולטיש בתופים ובמחולות בצאת היום הקדוש (חסידים)

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ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )

בחצר קודש נדבורנה בירושלים חתמו את ימי האור וההוד של עשרת ימי תשובה ויומו הקדוש של השנה בצל האדמו"ר.

צפ בגלריה החל ממעמד אמירת "תשליך" ביום אמירת סליחות י"ג מידות, בהמשך במעמד השחיטה של התרנגול באשמורת הבוקר, ועד לטיש המיוחד בערב היום המכונה בחסידות בשם 'מכלכל חיים טיש'.

מנהג ייחודי ומרתק נרשם בשעות הצהריים של ערב יום הכיפורים, בעת מעמד "הכנות נרות החיים" טרם תפילת מנחה, כאשר הרבי נצפה כשהוא מכין בעצמו ולבדו את הנרות משעווה לקראת היום הקדוש.

רגע שיא נוסף היה במוצאי יום הכיפורים, במעמד ההבדלה, המעמד היחיד בשנה שבו הרבי עורך הבדלה מול כל עם ועדה בהיכל בית המדרש.

בצאת החג, לאחר מעמד "קידוש לבנה" ערך הרבי טיש ברוב שמחה מתוך כלי זמר ושיר.

ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )
ערב ומוצאי יו"כ בנדבורנה ירושלים (צילום: שימי פ. )

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יום כיפורכפרותתשליךהאדמו"ר מנדבורנה ירושלים

1 תגובות

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1
מדהים. אשריכם חצר הקודש נדבורנה שזכיתם
שלומי

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