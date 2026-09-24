יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) בריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו, ואמר כי לשיטתו ההחלטה הייתה צפויה.

אבו שחאדה הסביר בריאיון: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".

אבו שחאדה תקף גם את יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, שחרג ממנהג קודמיו ותמך בפסילתו. "אנחנו לא מופתעים ממנו, מפני שהוא שופט מתנחל, הדעה שלו ימנית והוא תמך תמיד בבקשות הפסילה הקודמות", אמר אבו שחאדה.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה ביום רביעי לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".