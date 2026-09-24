יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) בריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו, ואמר כי לשיטתו ההחלטה הייתה צפויה.
אבו שחאדה הסביר בריאיון: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".
אבו שחאדה תקף גם את יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, שחרג ממנהג קודמיו ותמך בפסילתו. "אנחנו לא מופתעים ממנו, מפני שהוא שופט מתנחל, הדעה שלו ימנית והוא תמך תמיד בבקשות הפסילה הקודמות", אמר אבו שחאדה.
כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה ביום רביעי לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".
הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".
לקראת הדיון בוועדת הבחירות, הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה. בין התומכים: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ונציגי מפלגות נוספות.
לדברי אבו שחאדה בריאיון, "נתניהו ובן גביר מפחדים מהקול הערבי, ולכן אנחנו רואים חמש בקשות פסילה נגד שתי רשימות".
ההחלטה הסופית בעניינו של אבו שחאדה תונח לפתחו של בית המשפט העליון, שידון בערר על החלטת ועדת הבחירות.
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