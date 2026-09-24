 דלג לתוכן הראשי
"החלטה פוליטית"

אבו שחאדה בריאיון במצרים: "ועדת הבחירות פוליטית, השופט סולברג מתנחל"

יו"ר בל"ד מגיב לפסילתו בריאיון לערוץ מצרי • "ועדת הבחירות פוליטית, לא מקצועית" | תקף את השופט סולברג: "שופט מתנחל שתמך תמיד בפסילות" (פוליטי מדיני)

6תגובות
סמי אבו שחאדה (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

יו"ר מפלגת בל"ד סאמי אבו שחאדה התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) בריאיון לערוץ המצרי א-ר'ד להחלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו, ואמר כי לשיטתו ההחלטה הייתה צפויה.

אבו שחאדה הסביר בריאיון: "ועדת הבחירות המרכזית בישראל היא ועדה פוליטית, לא מקצועית ולא משפטית. היא מורכבת מהמפלגות המרכיבות את הכנסת... מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד. השאלה שנותרה היא האם בית המשפט העליון 'יציית' להחלטה הפוליטית או שידון בעניין באופן מקצועי".

אבו שחאדה תקף גם את יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, שחרג ממנהג קודמיו ותמך בפסילתו. "אנחנו לא מופתעים ממנו, מפני שהוא שופט מתנחל, הדעה שלו ימנית והוא תמך תמיד בבקשות הפסילה הקודמות", אמר אבו שחאדה.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית החליטה ביום רביעי לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. בצעד חריג, יו"ר הוועדה השופט סולברג תמך בפסילה ואמר: "אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על נטרליות. לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת ולכן למרות שזה נדיר אני מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. אם יש מקרה שהיישום ברור זה המקרה".

השופט סולברג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר. במאמר הגדיר אבו שחאדה את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

לקראת הדיון בוועדת הבחירות, הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה. בין התומכים: יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ונציגי מפלגות נוספות.

לדברי אבו שחאדה בריאיון, "נתניהו ובן גביר מפחדים מהקול הערבי, ולכן אנחנו רואים חמש בקשות פסילה נגד שתי רשימות".

ההחלטה הסופית בעניינו של אבו שחאדה תונח לפתחו של בית המשפט העליון, שידון בערר על החלטת ועדת הבחירות.
סמי אבו שחאדהנועם סולברג

6 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מזמן היה צריך לגרש אותו.. אחרי ההתבטאות הראשונה שלו.. יאללה לקטאר
דוד הליזזריסט
5
הרי אם יקבלו העתירה, בגץ יהפוך פתאום לגזעני גם כן, ואם לא יקבל העתירה, (מה שדי צפוי) אז הם פסקו נכון. כמה צביעות יכולה להיות בבן אדם. שילך לקאטר, מה אתה. נדבק פה.
אלונה
4
אבו שחאדה וכל המגזר הערבי תבינו ותפנימו אין מתנחלים יש רק מתישבים
פשטייט

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר