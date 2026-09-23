ועדת הבחירות המרכזית דנה היום (רביעי) בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. הבקשה מתייחסת בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר, ובו הגדיר את המתקפה "אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית".

לקראת הדיון הצטברו הצהרות של שורה של מפלגות ואישים מהאופוזיציה, שהודיעו כי יתמכו בבקשת הפסילה של עוצמה יהודית.

גולן: "אין הנחות לאבו שחאדה ואין הנחות לבן גביר"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיע כי יתמוך בבקשת הפסילה. לדבריו, הדברים שאמר אבו שחאדה יום לאחר מתקפת 7 באוקטובר חמורים וחוצים קו אדום.

"שותפות דמוקרטית אמיתית מחייבת גם קווים אדומים. הדברים של סאמי אבו שחאדה יום בלבד אחרי ה-7 באוקטובר חמורים. מי שרוצה שותפות יהודית־ערבית לא מתבטא כך, נקודה", אמר גולן.

גולן הוסיף כי מבחינתו אותו קו צריך לחול גם על בן גביר: "אין הנחות לאבו שחאדה ואין הנחות לבן גביר - את שניהם צריך לפסול".

גם ח"כ נעמה לזימי מהדמוקרטים הודיעה כי תתמוך בפסילה. בריאיון לגלי צה"ל אמרה: "אנחנו בעד פסילת יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, אמירותיו מחפירות".

חזית רחבה בגוש שמאל בעד הפסילה

מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט הודיעה היום כי תצביע בוועדת הבחירות המרכזית בעד פסילת אבו שחאדה. במפלגה נימקו את ההחלטה ב"תמיכתו בטבח ה־7.10, והתשתית המעשית שנוצרה כדי לפסול אותו".

ההודעה הנוכחית שונה מהעמדה שפורסמה מטעם "ביחד" ערב הדיונים, אז נמסר כי המפלגה אינה מתכוונת להשתתף ב"משחק הפסילות".

העמדה של גולן, לזימי ובנט מצטרפת לעמדות נוספות באופוזיציה.

מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הודיעה הבוקר כי תצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע"ם, עופר כסיף וסאמי אבו שחאדה. במפלגה הסבירו כי כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות צריכה להגדיר את חיסול חמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון.

גם יו"ר כחול לבן בני גנץ הודיע כי נציגי מפלגתו יצביעו בעד פסילת סאמי אבו שחאדה, בל"ד ועופר כסיף. בכחול לבן נימקו את עמדתם בטענות לתמיכה בפעילות טרור ולהתנגדות למדינת ישראל כמדינה יהודית.

כבר אתמול הודיעה מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט כי היא תומכת בפסילת אבו שחאדה. במפלגה התייחסו לדברים שפרסם ב־8 באוקטובר 2023 וטענו כי לא ניתן למחוק אותם באמצעות הבהרה מאוחרת.

במקביל, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה קבעו בעמדתם כי קיימת בעניינו של אבו שחאדה תשתית שמצביעה לכאורה על תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל, וקראו לוועדת הבחירות לשקול את בקשת הפסילה בכובד ראש. עם זאת, היועמ"שית לא המליצה במפורש על פסילתו.

כעת מתנהל הדיון בוועדת הבחירות המרכזית, וההכרעה בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית צפויה להתקבל במסגרת הדיונים. אם הוועדה תחליט לפסול את מועמדותו, ההחלטה תועבר בהתאם לדין לבחינת בית המשפט העליון.

עו"ד אברהם יוסטמן, נציג אגודת ישראל בוועדת הבחירות, הודיע כי "אגודת ישראל תצביע בעד פסילת אבו שחאדה".

עו"ד חסן ג'אברין מבקש מאבו שחאדה לגנות את הרג חיילי צה"ל, אך מזכיר הוועדה דין ליבנה מונע ממנו להשיב.

במקביל, השופט סולברג העיר לח"כי אלי גוטליב: "את לא יכולה להפריע כל הזמן, תפסיקי להפריע".