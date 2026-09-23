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סערה פוליטית

ליברמן קורא לירדן לנהל את "שטחי B ו-C" • נתניהו הגיב בזעם

יו"ר ישראל ביתנו הציע בריאיון כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C • נתניהו הגיב בחריפות: "לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בארץ ישראל" | ליברמן השיב: "אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים" (פוליטי מדיני)

4תגובות
ליברמן בכנס בחירות הערב (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ , עורר סערה פוליטית כאשר הציע בריאיון ל"בשבע" כי ירדן תנהל את שטחי B ו-C בגדה המערבית. "חייבים להגיע להבנה עם הירדנים שהם ינהלו את שטחי B ו-C, יקחו אחריות ביטחונית ומינהלית", אמר ליברמן.

לדבריו, "אני לא יודע אם הם יכניסו את הצבא שלהם או שיקימו פה גדודים, אבל בסופו של דבר הסוגיה הפלסטינית הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר לישראל".

ראש הממשלה לא איחר להגיב בחריפות להצעה. "ליברמן, ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס", כתב נתניהו. "אני יודע שאתה בשמאל כי תקים ממשלה עם איזנקוט, יאיר גולן, בנט והמפלגות הערביות. אבל לא האמנתי שאתה תציע היום שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מייד!".

ממפלגת ישראל ביתנו הבהירו כי "במהלך פודקאסט, ח"כ אביגדור ליברמן בטעות אמר ‘שטחי B ו-C’ במקום A ו-B. התגובה ההיסטרית של גוש המשתמטים רק מראה כמה הם נואשים. למי שקשה להתאושש מהבלבול, נזכיר שנתניהו התבלבל בין 7 באוקטובר ל-7 בנובמבר כשדיבר על הטבח הנורא ביותר ביהודים מאז השואה".

ליברמן עצמו מיהר להשיב לראש הממשלה בהודעה מפורטת. "היחיד שהצהיר על נכונות להקים מדינה פלסטינית, בנאום בר אילן, הוא בנימין נתניהו", כתב יו"ר ישראל ביתנו. "אמרתי מספר פעמים ואני חוזר ואומר: הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור, והחלוקה בינה לבין חמאס היא ברורה. חמאס מתמחה בטרור מזוין, והרשות הפלסטינית בטרור מדיני".

ליברמן הבהיר את עמדתו: "לכן, מדינת ישראל חייבת ליצור רצף טריטוריאלי בין כל שטחי C ולשמור שם על שליטה מוחלטת. במקביל, חייבים למצוא אלטרנטיבה לשליטה מנהלית וביטחונית בשטחי A ו-B".

"אני מתנגד בתוקף לכך שישראל תנהל את חיי הפלסטינים בשכם, בג'נין או בטול כרם", המשיך ליברמן. "ולכן, על מנת למנוע ואקום שאליו ייכנסו חמאס, הג'יהאד ושאר המחבלים, צריך להגיע להסכמה עם ירדן על ניהול שטחי A ו-B על ידיהם, קונפדרציה ישראלית ירדנית".

בסיום דבריו, ליברמן השיב לנתניהו: "מי שתמך בגירוש יהודים מגוש קטיף, ששחרר את יחיא סינוואר ועוד 1,026 מחבלים, ושיזם העברת כסף קטארי לתוך רצועת עזה, אין לו זכות להטיף מוסר לאף אחד".
בנימין נתניהואביגדור ליברמןירדןבחירות 2026

4 תגובות

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4
פשוט מאוד להכניס להם לראש בכל מקום במיוחד לאו"ם שמום ! שלמוסלמים יש 55 מדינות אותה דת אותה שפה ! שישלחו לשם את הפלסטינים ! וישראל הקטנה אחת ויחידה נועדה רק ליהודים לישראלים ! אין כאן מקום לעוד מדינהלסטינאית הם רוצים כת כל העולם ! לא רק את ישראל ! האיסלם היא דת כובדת משחר ההיסטוריה ! אבל לא את
טל
3
ליברמן משקר שאומר שנתניהו תמך בגרוש הוא בהצבעה הקובעת התפטר. לפני כן ניסה מבפנים למנוע ראה שלא מצליח ופרש והשקר של הכסף הקטרי שהוא גרם לטבח כי בשביל לעשות את הטבח השתמשו באופנעים ובטנדרים .המחדל הגדול שייך לשב"כ ולצבא. גם ליברמן בממשלת השינוי לא ביטל את העברת הכספים אמנם לא במזומן אבל בהפקדות חה
משה
2
אף אחד לא צריך לנהל אותך צריך לכבוש את כל השטחים של העם היהודי וליישב את הארץ פשוט וברור
רן

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