חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת הערב (שלישי) במתקפה נגד הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, בעקבות פרסום שלפיו שמירת החסינות שלה עלולה למנוע ממנה לכהן כשרה בממשלה הבאה.

בציוץ שפרסמה בחשבון ה־X שלה כתבה גוטליב: ״יש איזה עיתונאי שפרסם שבגלל ששמרתי על חסינותי אינני יכולה להיות שרה. אותו עיתונאי ׳ידען׳ ואובססיבי הבין שהציבור יצביע לעוצמה יהודית על מנת לחזק את מועמדותי לתפקיד ובדיוק בגלל זה הוא ממציא בדיה משפטית״.

גוטליב המשיכה והציגה את פרשנותה המשפטית לסוגיה, וטענה כי חוק החסינות והפסיקה אינם מונעים ממנה לכהן כשרה.

הפרשה המשפטית בעניינה של גוטליב החלה לאחר שחשפה את שמו של איש שב״כ. במסגרת ההליך, שר הביטחון ישראל כ״ץ חתם על תעודת חיסיון הנוגעת למקורות המידע, ולאחר מכן הכנסת אישרה ביוני את בקשת גוטליב לחסינות מפני העמדה לדין פלילי.

המתקפה מגיעה על רקע דרישת יו״ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר לחלוקת התיקים בממשלה הבאה: בן גביר דורש לעצמו את תיק הביטחון, גוטליב מיועדת מבחינתו לתפקיד שרת המשפטים, והשר יצחק וסרלאוף מיועד להמשיך בתפקיד השר לביטחון לאומי.

בסיום הציוץ חיברה גוטליב את המאבק סביב מועמדותה למערכת הבחירות: ״תצביעו עוצמה יהודית! 15 מנדטים לעוצמה יאפשרו לבן גביר לקבל את תיק הביטחון ולי את תיק המשפטים. בע״ה״.