 דלג לתוכן הראשי
"ממציא בדיה משפטית״

״העיתונאי ה׳ידען׳ והאובססיבי": טלי גוטליב פותחת מבערים על עמית סגל

חברת הכנסת גוטליב יוצאת במתקפה נגד עמית סגל בעקבות פרסום שלפיו אינה יכולה לכהן כשרה: ״בדיוק בגלל זה הוא ממציא בדיה משפטית״ • הדברים מגיעים על רקע דרישות עוצמה יהודית לחלוקת התיקים בממשלה הבאה (פוליטי)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90, צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת הערב (שלישי) במתקפה נגד הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, בעקבות פרסום שלפיו שמירת החסינות שלה עלולה למנוע ממנה לכהן כשרה בממשלה הבאה.

בציוץ שפרסמה בחשבון ה־X שלה כתבה גוטליב: ״יש איזה עיתונאי שפרסם שבגלל ששמרתי על חסינותי אינני יכולה להיות שרה. אותו עיתונאי ׳ידען׳ ואובססיבי הבין שהציבור יצביע לעוצמה יהודית על מנת לחזק את מועמדותי לתפקיד ובדיוק בגלל זה הוא ממציא בדיה משפטית״.

גוטליב המשיכה והציגה את פרשנותה המשפטית לסוגיה, וטענה כי חוק החסינות והפסיקה אינם מונעים ממנה לכהן כשרה.

הפרשה המשפטית בעניינה של גוטליב החלה לאחר שחשפה את שמו של איש שב״כ. במסגרת ההליך, שר הביטחון ישראל כ״ץ חתם על תעודת חיסיון הנוגעת למקורות המידע, ולאחר מכן הכנסת אישרה ביוני את בקשת גוטליב לחסינות מפני העמדה לדין פלילי.

המתקפה מגיעה על רקע דרישת יו״ר עוצמה יהודית לחלוקת התיקים בממשלה הבאה: בן גביר דורש לעצמו את תיק הביטחון, גוטליב מיועדת מבחינתו לתפקיד שרת המשפטים, והשר יצחק וסרלאוף מיועד להמשיך בתפקיד השר לביטחון לאומי.

בסיום הציוץ חיברה גוטליב את המאבק סביב מועמדותה למערכת הבחירות: ״תצביעו עוצמה יהודית! 15 מנדטים לעוצמה יאפשרו לבן גביר לקבל את תיק הביטחון ולי את תיק המשפטים. בע״ה״.
איתמר בן גבירעוצמה יהודיתעמית סגלטלי גוטליב

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אסור שבן גביר יצליח יהיה עלינו סנקציות מטורפות הוא וגוטליב אנשים חסרי אחריות.
מילואימניק

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר