שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, נחת הבוקר (חמישי) בישראל והגיע ישירות לבית החולים שערי צדק בירושלים, אל מיטת בנו נריה, לוחם מילואים שנפצע אתמול באורח קשה בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443.

נריה, תושב היישוב חוות יאיר בשומרון, שירת כחלק מצוות הביטחון בניידת משטרה שניצבה במחסום, כאשר מחבל דהר לעברו ברכבו ופגע בו בעוצמה. הפציעה הקשה מכה במשפחה בשנית, לאחר שבנובמבר 2023 איבדה המשפחה את הבן רס"ן (במיל') משה ידידיה לייטר ז"ל, שנפל בקרבות ברצועת עזה.

"המצב יציב אך קשה, עדיין נשקפת סכנה לחייו"

אתמול בערב עבר נריה ניתוח מוח מורכב שנמשך שעות ארוכות. הבוקר עדכן פרופ' אלכסנדר יוסקוביץ' מבית החולים שערי צדק: "אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים, אנחנו יכולים להגיד שהמצב יציב. המצב עדיין קשה ונשקפת סכנה לחייו, אבל אנחנו מלאים תקווה".

השגריר לייטר, ששהה בניו יורק במסגרת ההכנות לביקור ראש הממשלה באו"ם, תיאר את השעות המתוחות שעברו עליו בדרך לישראל. בדברים שנשא בבית החולים מול כלי התקשורת, מסר: "אני מודה לצוות הבכיר שמטפל בבננו נריה. אנו מרגישים שאנחנו בידיים הטובות ביותר. הלילה היה מסובך מאוד. כשהמראתי מניו יורק היה חשש שאעלה למטוס ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, אף שעדיין נשקפת סכנה לחייו".

בכאב עצום התייחס האב לשכול שכבר פקד את המשפחה: "החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה על הדלת לפני שלוש שנים, לאחר שמשה נפל. הוא נהרג במקום, ולא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים ולהעניק לרופאים הזדמנות להציל אותו. כאן יש לנו אפשרות להתכנס סביב מיטתו של נריה, לקרוא תהילים, ולגייס את עם ישראל להתפלל להחלמתו. נריה ומשה גדלו באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ומאז מותו של משה, נריה מנהיג את המשפחה".

בשורות משמחות בצל הטרגדיה: נכדה חדשה נולדה

בתוך הכאב והדאגה, המשפחה חוותה גם רגע של אור הלילה. בתו הגדולה של השגריר, שרה – שבעלה משרת כמג"ד גדוד שקד במילואים – הגיעה אתמול לבית החולים כדי לבקר את אחיה הפצוע בעודה בשלבי היריון מתקדמים. הלחץ והחרדה עשו את שלהם, ושרה, שהייתה שבועיים לפני תאריך הלידה המשוער, חוותה ירידת מים במהלך הביקור.

היא אושפזה בחדר סמוך לאחיה ובמהלך הלילה ילדה בת. השגריר לייטר סיפר בהתרגשות מהולה בדאגה: "עכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ, עם התינוקת".

"אי אפשר להתרגל. הוא הבריח לנו את הכאב"

מוקדם יותר הבוקר סיפרה אמו של נריה, חני, בריאיון לגלי צה"ל על רגעי הבשורה הקשים: "אשתו התחילה לבכות כשבאה להודיע לי. היא הייתה בשוק ובתחילה חשבה שזה מטען. אי אפשר להתרגל. אנחנו עדיין בהלם. היא לא מפסיקה לומר 'אני לא מאמינה שזה קורה לנו'. היא סיפרה שכל כך חששה כשהוא שירת בלבנון, לא ציפינו שמשהו יקרה כזה קרוב לבית".

חני תיארה את הקשר המיוחד של נריה למשפחה מאז נפילתו של משה: "הוא כל כך רצה לאסוף את כולנו, עזר לכולנו והחזיק לנו את היד. הוא היה מדהים. היה בקשר הדוק עם כולם, וכל מי שהזדקק לעזרה - הוא תמיד היה שם. אנחנו דבקים בחיים".

אתמול בערב, רגעים ספורים לפני שהמריא לביקור המדיני בארצות הברית, הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים כדי לבקר את נריה, לחזק את בני המשפחה ולעקוב אחר הטיפול הרפואי. ביציאתו מבית החולים פנה ראש הממשלה לכלל הציבור בבקשה לקרוע שערי שמיים ולהתפלל לרפואתו.

הציבור מתבקש להרבות בתפילה לרפואתו השלמה של הפצוע: נריה דב בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל.