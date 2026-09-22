בין קודש לקודש בסוכה הגדולה; האדמו"ר מביאלה הלהיב את לבבות החסידים במוצאי יום הכפורים לאחר עבודת הקודש של יום הכיפורים, יצא האדמו"ר מביאלה בראש קהל מאות מחסידיו לעריכת 'קידוש לבנה' ברוב עם ובהדרת מלך ברחובה של עיר. לאחר מכן, ערך את שולחנו הטהור בסוכה הגדולה שהוקמה בסמוך למרכז החסידות ברחוב יעקבזון בירושלים, במהלכו נשא אמרות קודש על מעלתם ורוממותם של הימים שעברו ואלו הבאים עלינו לשלום (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:25