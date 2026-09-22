בדאבון לב ובדמעות שליש נפרדו הלילה (בין שני לשלישי) המוני מלווים בבית העלמין בעלי זהב מנתנאל (נתי) שקרון הי"ד, שנרצח בדם קר במעיין עין ריא שבבנימין, שעות ספורות לפני כניסת יום הכיפורים. נתנאל הי"ד, אב לשישה ילדים, יצא לטבול רגע לפני היום הקדוש ולא שב.

בנו הבכור, יואב בן ה-16, שהתלווה אליו למעיין, ניצל בנס לאחר שאביו זיהה את המחבל והספיק לצעוק לעברו ברגעיו האחרונים "מחבל - רוץ!", ובכך הציל את חייו. המחבל פתח באש קטלנית מכלי רכב חולף לעבר יהודים שטבלו במעיין, וגדע את חייו של נתנאל הי"ד במקום.

"אבא, תודה שנתת לי את החיים"

טרגדיה בנעילת יום הקדוש; החזן הוותיק נפטר בעיצומה של תפילת נעילה חיים רוזנבוים | 08:34

במהלך הלוויה הכואבת ספד הבן יואב לאביו בבכי תמרורים ושחזר את רגעי האימה: "אבא, אני רוצה להגיד תודה על 16 שנה ביחד. תודה על זה שבפיגוע, כשהמחבל נכנס, צעקת לי. אני לא זוכר מה אמרת לי - ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים, תודה להשם שניצלתי. אנחנו נמשיך ביחד ויהיה בסדר. אני רוצה לבקש סליחה מאבא על מה שעשיתי, ואולי זה פגע בך".

בתו טליה ספדה אף היא בכאב: "אתמול אמרת לי להגיע איתך למעיין, ואני העדפתי להישאר בבית. בשעה 11:36 שמעתי שהיה פיגוע במעיין ליד נווה צוף. בהתחלה לא עשיתי את ההקשר, אבל אחרי זה הבנתי שזה המעיין שהייתם בו. הלכתי לאמא וביקשתי שתבדוק איפה אתם ולא עניתם. מהרגע הזה החיים שלנו השתנו. היית חסר לי כל כך ביום כיפור, במיוחד בתפילת נעילה. אני אתגעגע אליך כל כך".

"רץ לטבול לכבוד היום הקדוש"

רעייתו, מירב שקרון, סיפרה על מידותיו הנאצלות ועל השעות האחרונות שקדמו לאסון: "נתי היה איש משפחה, של כיבוד הורים. אחרי ששני הוריו נפטרו הוא הקפיד לשמור על קשר עם האחים שלו. בערב יום כיפור יצאתי להורים שלי עם הילדים לאחל גמר חתימה טובה, ונתי שיכנע את הילדים לבוא. כשהייתי ברכב הוא רץ אליי ואמר: 'זה צפוף, אני אסע עכשיו לטבול ואחרי האוכל ותפילת מנחה נצא כולנו' - כדי שהוא יספיק לסיים לבשל לכבוד החג".

אחותו, רותי כהן, נפרדה גם היא בדמעות: "נתי אחינו היקר והאהוב, היית בן הזקונים של משפחתנו. היית הנחת של אבא והאוצר של אמא, שהביאה אותך לעולם בגיל 45 כשהייתה חולה. קראו לך נתנאל כתודה על בואך לעולם. היית הילד של כולנו, אדם נעים הליכות, חכם וצנוע שהלך בדרכי השם".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד בלוויה והזכיר את מסירות נפשו: "אין יהודי שלא חשב עליך בפיוט של עשרת הרוגי מלכות. סביך נהרג באלג'יר בפרעות, ואתה נהרגת על היותך יהודי גאה. עלית בסערה השמיימה אחרי טבילה במעיין בערב היום הקדוש. תמיד עשית הכול בחיוך ובניגון מלא ברוח של מסורת וקדושה. גם בשניות האחרונות בחייך הצלת את חיי בנך יואב".