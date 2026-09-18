כדי לתעד את גדולי הדור ואת עבודת הקודש שלהם, לא תמיד צריכים מעמדי הוד, אירועים מכוננים או כנסים רבי משתתפים. לעיתים, דווקא הרגעים הקטנים והשקטים של ימי החולין, הם אלו שמראים יותר מכל את גדלותם ואת פשטותם של מנהיגי הדור.
הצלם יעקב נחומי, שנקלע הבוקר בשעות המוקדמות לגבעת סלבודקה בבני ברק, מגיש תיעוד מרהיב ומרגש מדמותו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש.
ראש הישיבה, אשר עיני כל הדור נשואות אליו וכל בית ישראל שומע לקחו, נצפה בדרכו מבית המדרש בחזרה למעונו לאחר תפילת שחרית בהיכל הישיבה הרמה.
בתיעוד המיוחד נראה ראש הישיבה כשהוא צועד בגפו ברחובה של עיר, ללא משמשים וללא צמרת גבאים המקיפה אותו. תוך כדי הליכה, נעצר ראש הישיבה ומאזין ברוגע ובמאור פנים לבחור צעיר שפנה אליו בשאלה בעבודת השם לקראת יום הכיפורים, ומשיב לו בנחת ובסבלנות שאין כדוגמתה.
תיעוד מרהיב מ"בני ברק של מעלה", המביא אל הגולשים את תמונת הוד רוממותם של חכמי התורה בימי הרחמים והסליחות.
2 תגובות