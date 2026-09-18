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בפשטות כאחד האדם

המנהיג שנצפה צועד לבדו; התיעוד מבני ברק שמכה גלים בעולם התורה

בלי גבאים, בלי פזורה ובלי גינוני מלכות, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש נצפה הבוקר צועד לבדו מגבעת סלבודקה לאחר שחרית | הצלם יעקב נחומי תיעד את גדול הדור כשהוא משוחח בנחת עם בחור צעיר בסוגיה בעבודת ה' לקראת יום הכיפורים | תיעוד מרהיב מרחובות בני ברק של מעלה (חרדים)

2תגובות
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)

כדי לתעד את גדולי הדור ואת עבודת הקודש שלהם, לא תמיד צריכים מעמדי הוד, אירועים מכוננים או כנסים רבי משתתפים. לעיתים, דווקא הרגעים הקטנים והשקטים של ימי החולין, הם אלו שמראים יותר מכל את גדלותם ואת פשטותם של מנהיגי הדור.

הצלם יעקב נחומי, שנקלע הבוקר בשעות המוקדמות לגבעת סלבודקה ב, מגיש תיעוד מרהיב ומרגש מדמותו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש.

ראש הישיבה, אשר עיני כל הדור נשואות אליו וכל בית ישראל שומע לקחו, נצפה בדרכו מבית המדרש בחזרה למעונו לאחר תפילת שחרית בהיכל הישיבה הרמה.

בתיעוד המיוחד נראה ראש הישיבה כשהוא צועד בגפו ברחובה של עיר, ללא משמשים וללא צמרת גבאים המקיפה אותו. תוך כדי הליכה, נעצר ראש הישיבה ומאזין ברוגע ובמאור פנים לבחור צעיר שפנה אליו בשאלה בעבודת השם לקראת יום הכיפורים, ומשיב לו בנחת ובסבלנות שאין כדוגמתה.

תיעוד מרהיב מ"בני ברק של מעלה", המביא אל הגולשים את תמונת הוד רוממותם של חכמי התורה בימי הרחמים והסליחות.

הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)
הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה (צילום: יעקב נחומי)

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בני ברקרבי משה הלל הירשישיבת סלבודקה

2 תגובות

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2
וֹוווווווווווואו וווווווווווואו איזה זכות גדולה אני ממש שמח
בחור ישיבה
1
אדם מיוחד מאוד ר' משה הלל
אני מכיר אותו טוב

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