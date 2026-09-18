הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה - צילום: יעקב נחומי 10 10 0:00 / 0:38 הגרמ"ה הירש בגבעת סלבודקה ( צילום: יעקב נחומי )

כדי לתעד את גדולי הדור ואת עבודת הקודש שלהם, לא תמיד צריכים מעמדי הוד, אירועים מכוננים או כנסים רבי משתתפים. לעיתים, דווקא הרגעים הקטנים והשקטים של ימי החולין, הם אלו שמראים יותר מכל את גדלותם ואת פשטותם של מנהיגי הדור.