לעשות הכל בכדי שלא להכנס ליום הכיפורים עם כעס או קפידא של מישהו, לא משנה עם הוא מהווה או מהעבר הרחוק, חי או שחלילה כבר נפטר לבית עולמו. "כל זמן שיש קפידא בין אדם לחבירו, לא שייך שתועיל התפילה, הלא הקפידא מעוררת דינים וצרות! רק לאחר שיבקש מחילה ויפייס את חבירו, אז תוכל התפילה להועיל" הדברים המבהילים נאמרו לתלמידיו שביקשו את ברכתו ועצתו של רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל לזכות לשידוך, כשהוא מפתיע ומעורר לעשות הכל ולבדוק שאין מי שמקפיד עליהם

הדברים המבהילים, וכנגדם המצב המבהיל בו משפחות מתמודדות עם חולי, כאב, קשיי פרנסה, שידוכים שלא זזים ו'תקיעה' בכל תחום, הביאה את ההכרעה הנדירה לקיים את סגולת הבן איש חי זיע"א להסרת קפידא ובקשת מחילה מנפטרים ומן החיים, ממי שלא זוכרים שפגענו בהם, ומכל אדם שכועס ומעורר דינים חס ושלום.

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ההוראה הזו מיושמת ברעדה בליל ערב יום הכיפורים. אלפי שמות של יהודים יקרים מכל חלקי העם, אלפי בקשות שנכתבות בדמעות, נישאות שם בחלל במעמד 'תיקון וסגולת המחילה' – מעמד נורא ומחריד בו נאמרת נוסח התפילה בתחינה ובקשה, בכח תפילת רבים שתהא המחילה שלמה.

הרגע הזה בליל ערב יום הכיפורים אחרי חצות, כשקהל ההמונים העומד ליד קברו של החזון איש והקהל זועק בדמעות "מחלנו, מחלנו, מחלנו! " זהו רגע נורא ששינה את החיים לאלפים שזכו לאור גדול ולדף חדש של חיים ובריאות עם הסבר פשוט: סרה הקפידא, סר הקטרוג, יש סליחה ויש מחילה!!

ליל ערב יום הכיפורים, יעלו המוני לומדי רינה של תורה בראשות רבי שרגא שטינמן ויעשו את התיקון של גדולי הקבלה, כן. זו ההזדמנות שלי ושלך, להכנס נקיים ליום הכיפורים ולפתוח דף חדש, בלי צער, בלי עגמת נפש, בלי ייסורים ובלי בעיות.

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