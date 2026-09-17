הצצה מרתקת: ספינת דייג של דגי טונה חזרה מהים - זה מה שהתגלה בה

הצצה מרתקת: ספינת דייג של דגי טונה חזרה מהים - זה מה שהתגלה בה

מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן ממשיך במשימה הכשרותית לבדיקת מפעלים שמשווקים דגי טונה, הפעם הוא ביקר בספינת דייג באקוודור שבדיוק חזרה מהים עם דגי הטונה.

הרב דורפמן יורד לתוך האונייה ומציג היכן הם עושים בדיקה לדגים, לפני שהם אוספים אותם מהספינה, הם בודקים שאין בעיה עם הדגים, לא מחלות, לא שום דבר.

בהמשך הם עורכים עוד בדיקה לדגים, כמה הוא קפוא, מה הקור שלו, וגם לראות שזה אדום, שזה דג טרי. רק אחרי שזה מקבל את כל האישורים, מותר להוציא את זה.

הרב דורפמן מציג את דגי הטונה שנאספו בים, וכדי שיוכלו להרים אותם הם ממלאים את הממיכל מים והדגים צפים, והם ממיינים אותם.

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"אנחנו רואים פה את כל הדגים שכשרים, שיוצאים מהבריכות", הוא מתאר בסרטון.

בהמשך הסרטון רואים סוגים שונים של הדג אבל כולם דגים כשרים עד השלב שהם מוציאים את הדגים מבטן האוניה.

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בפרק הבא: כך מייצרים את הטונה במפעל