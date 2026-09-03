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מגזין 'כיכר'

הצצה נדירה: כך נראית ספינת דייג של טונה באקוודור • צפו

מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית לבדיקת מפעל שמשווק דגי טונה | בפרק הראשון הוא מבקר בספינת דייג באקוודור שבה דגים את דגי הטונה • צפו (מגזין כיכר)

הצצה נדירה: כך נראית ספינת דייג של טונה באקוודור
הצצה נדירה: כך נראית ספינת דייג של טונה באקוודור

מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית לבדיקת מפעל שמשווק דגי טונה וביקר בספינת דייג באקוודור שבה דגים את דגי הטונה, אליה הגיע עם מסוק.

הרב דורפמן מסייר בין החדרים בספינה, בחדר של רב החובל ובמטבח, ומראה מהיכן מורידים את הרשתות שדגות את הדגים מבריכות ממים.

לאחר מכן מקבלים את הדגים בספינה והם עוברים למכולה, שמקבלת 70 טון של דגים, ושם ממיינים אותם. לאחר מכן הוא יורד למקום שבו נמצאות הבריכות של הטונה.

"אני אראה לכם משהו", אומר הרב דורפמן, "תמיד שואלים שאלות על כבוש. כל העמודים האלו, יש להם תא. הם מזרימים מים קרים עם מלח שמגיע למינוס 14 מעלות כדי להקפיא את הדגים. אין קשר בין בריכה לבריכה, הם עושים מיונים לפני. אחרי שהם ממיינים אותם, אז זה עובר הקפאה בתוך התאים. אחרי שהדגים קופאים, המים יוצאים. יש חלוקה בתאים, זה לא מחובר אחד לשני. כל מקום כזה פה יש איזה משאבה, מעבירים את המים אחד לשני, אבל זה לא מחובר ביחד. זאת אומרת, יש הפרדה מוחלטת בין תא לתא".

הרב מראה מאיפה הדגים יורדים אחרי שדגו אותם ואיפה הם עוברים את המיון.

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בפרק הבא: כך נראית ספינה שחזרה מדייג
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