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"במסווה של אירוסין"

דרמה בקרייה החסידית בצפון: המשטרה עיכבה עשרות חסידים החשודים במעורבות בנישואי קטינים

עשרות שוטרים פשטו על יעדים בקרייה החסידית של ברסלב בצפון ועיכבו עשרות חשודים • החקירה חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של חתונות חשאיות של קטינים |המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)

4תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

דרמה בקהילה החסידית ביבניאל: הבוקר (חמישי) פשטו עשרות שוטרים ממחוז צפון על מספר יעדים במושבה ועיכבו לחקירה 16 קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, בחשד למעורבות בנישואי קטינים שבוצעו בחודשים האחרונים בניגוד לחוק.

המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה, במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים ארוכים במחוז הצפוני. על פי החשד, החשודים שעוכבו הבוקר נישאו לאחרונה או החלו בהכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי.

הפשיטה המשטרתית
הפשיטה המשטרתית (צילום: דוברות המשטרה)

החקירה, שהתמקדה בקהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים במושבה יבניאל שבגליל התחתון, חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של החתונות החשאיות. על פי הממצאים, רוב הטקסים מתקיימים בשעות הבוקר בנוכחות מצומצמת של אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד ל"שעת השין", תוך מניעת צילום והכנסת מכשירי טלפון מחשש לתיעוד.

במהלך חודש פברואר האחרון, במסגרת החקירה הסמויה, פשטו בלשי המחוז הצפוני על טקס נישואי קטינים שהתקיים בשעות הבוקר בבית ביישוב, לאחר קבלת אינדיקציה בזמן אמת. כאשר לאחר החופה, במקרים רבים מתקיים אירוע נוסף לציבור הרחב במסווה של "מסיבת אירוסין" אליו מוזמנים כל קרוביהם של החתן והכלה.

במשטרת ישראל הדגישו כי "המאבק בנישואי קטינים הוא חלק ממאבק מתמשך למען שמירה על שלומם, ביטחונם וזכויותיהם של קטינים". בדוברות המשטרה הוסיפו: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, ובכלל זה עבירות הקשורות לנישואי קטינים בניגוד לחוק".

על פי הנמסר, החקירה תימשך ביסודיות ובמקצועיות, בשיתוף כלל גורמי האכיפה והרווחה, במטרה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע את המשך התופעה. יצוין כי בפשיטה הקודמת לפני מספר שבועות עוכבו לחקירה מעל 20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים בישוב.

הקהילה ביבניאל, שייכת במהותה לחסידות והיא הוקמה על ידי האדמו"ר מוהר"ש זצ"ל.
ברסלבהאדמו"ר מוהרא"ש שיקיבניאלנישואי קטיניםהאדמו"ר מוהרי"שמוהר"ש שיק

4 תגובות

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4
גועל נפש
דרום אדום
3
שכויח למשטרה שמגנים על הקטינים שנשבו
ההוא גברא
2
מה הדחף שיחכו עוד שנתיים ויתחתנו בגיל 18
מישהו

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