דרמה בקהילה החסידית ביבניאל: הבוקר (חמישי) פשטו עשרות שוטרים ממחוז צפון על מספר יעדים במושבה ועיכבו לחקירה 16 קטינים ובגירים מסביבתם הקרובה, בחשד למעורבות בנישואי קטינים שבוצעו בחודשים האחרונים בניגוד לחוק.

המבצע מגיע כשבועיים בלבד לאחר שעוכבו לחקירה מעל 20 חשודים נוספים במעורבות בתופעה, במסגרת חקירה סמויה שהתנהלה במשך חודשים ארוכים במחוז הצפוני. על פי החשד, החשודים שעוכבו הבוקר נישאו לאחרונה או החלו בהכנות ממשיות לקראת טקס חתונה בלתי חוקי.

החקירה, שהתמקדה בקהילה קטנה וסגורה שעיקר פעילותה מתקיים במושבה יבניאל שבגליל התחתון, חשפה שיטת ביצוע מתוחכמת של החתונות החשאיות. על פי הממצאים, רוב הטקסים מתקיימים בשעות הבוקר בנוכחות מצומצמת של אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד ל"שעת השין", תוך מניעת צילום והכנסת מכשירי טלפון מחשש לתיעוד.

במהלך חודש פברואר האחרון, במסגרת החקירה הסמויה, פשטו בלשי המחוז הצפוני על טקס נישואי קטינים שהתקיים בשעות הבוקר בבית ביישוב, לאחר קבלת אינדיקציה בזמן אמת. כאשר לאחר החופה, במקרים רבים מתקיים אירוע נוסף לציבור הרחב במסווה של "מסיבת אירוסין" אליו מוזמנים כל קרוביהם של החתן והכלה.

במשטרת ישראל הדגישו כי "המאבק בנישואי קטינים הוא חלק ממאבק מתמשך למען שמירה על שלומם, ביטחונם וזכויותיהם של קטינים". בדוברות המשטרה הוסיפו: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד כל עבירה הפוגעת בקטינים ובחסרי ישע, ובכלל זה עבירות הקשורות לנישואי קטינים בניגוד לחוק".

על פי הנמסר, החקירה תימשך ביסודיות ובמקצועיות, בשיתוף כלל גורמי האכיפה והרווחה, במטרה להגיע לחקר האמת, למצות את הדין עם המעורבים ולמנוע את המשך התופעה. יצוין כי בפשיטה הקודמת לפני מספר שבועות עוכבו לחקירה מעל 20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים בישוב.

הקהילה ביבניאל, שייכת במהותה לחסידות ברסלב והיא הוקמה על ידי האדמו"ר מוהר"ש זצ"ל.