סערת פסק הבוררות בישיבת פוניבז' עולה שלב: ביום היארצייט ה-57 של מייסד הישיבה, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, התכנסו אמש (שלישי) מאות מתלמידי ראש הישיבה, הגאון רבי שמואל מרקוביץ, לעצרת תפילה וזעקה בסמוך לקברו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.

כבר שעות אחדות טרם המעמד סבב ברחובות העיר בני ברק רכב עם מגבירי קול, לצד כרוזים שהופצו בחוצות העיר תחת הכותרת הנוקבת: "באין מליץ יושר מול מגיד פשע".

העצרת התקיימה בצל הסערה שמתחוללת בימים אלו בעקבות פסק הבוררות המורה על פינוי הישיבה מגבעת פוניבז', והמאבק העיקש שמנהל פלג תלמידי הגר"ש מרקוביץ' נגד ביצוע הפינוי.

במהלך המעמד המתוח, העתירו מאות התלמידים וראשי הישיבה באמירת סליחות ופרקי תהילים מתוך התעוררות עצומה, לצד דברי התעוררות וחיזוק שנשא אחד מרבני הישיבה.

במקביל למאבק הרוחני, ל'כיכר השבת' נודע כי בצד המזוהה עם הגר"ש מרקוביץ נערכים במרץ להמשך המאבק המשפטי, כאשר בימים אלו נבחנת ברצינות הגשת עתירה לבג"ץ במטרה להוציא צו עיכוב ביצוע לפסק הבוררות או להביא לביטולו המלא.

כתב 'כיכר השבת' שנכח בעצרת בשטח, שוחח עם כמה מהבחורים והציג בפניהם את השאלה המתבקשת: איך מתכוננים ליום הפינוי? האם מישהו כבר התחיל לארוז את החפצים?

תשובותיהם של התלמידים הבהירו מהר מאוד עד כמה הדרך לפינוי בפועל עוד ארוכה מאוד. בקרב הבחורים אין אפילו מחשבה קלה על עזיבת הגבעה, והם מסרבים להאמין כי התרחיש הזה יתממש. "יצטרכו להוציא אותנו מכאן בכוח", אמרו כמה מהבחורים לכתבנו.

יודגש כי לא מדובר בהודעה רשמית של הנהלת הפלג, אלא ברוח החמה הנושבת ישירות מספסלי בית המדרש, רוח של נחישות מוחלטת שלא לפנות את מקומם, ויהי מה.