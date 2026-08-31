הרצוג פתח שנה בתלמודי התורה החרדיים והצטרף ללימוד גמרא | צפו

- צילום: דותן גואטה, מקליט: גדעון ארנולד 10 10 0:00 / 7:25 ( צילום: דותן גואטה, מקליט: גדעון ארנולד )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בתלמודי התורה ״תפארת יהודה״ ו״עטרת שלמה״ בקריית יערים לרגל פתיחת שנת הלימודים בחיידרים החרדיים, ונשא דברים באירוע לציון 50 שנה להקמת היישוב. את הביקור ליווה ראש המועצה המקומית קריית יערים, יצחק רביץ.

תחילה, ביקר הנשיא בתלמוד התורה ״תפארת יהודה״, שם קיבלו התלמידים את פניו בשירת ״וכל אשר יעשה יצליח״. בהמשך, ביקר בתלמוד התורה ״עטרת שלמה״, נפגש עם התלמידים והצטרף ללימוד גמרא. הנשיא בירך את התלמידים ואת הצוותים החינוכיים לרגל פתיחת שנת הלימודים, ואיחל להם שנה מוצלחת, פורייה ומלאת עשייה. באחת הכיתות סיפר הנשיא לתלמידים על סבו, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ״ל, ואמר: ״סבי כתב המון ספרי הלכה, והיה לו גם דוקטורט בביולוגיה ימית. אין סתירה בין אמונה למדע - כך סבי האמין וכך גם אני. מיד כשהסתיימה המלחמה, סבא שלי חצה את כל אירופה והגיע למנזרים כדי לחפש ולהציל ילדים יהודים שהוסתרו במהלך השואה. הוא היה נכנס למנזר ואומר ‘שמע ישראל’, ואז היה רואה ילדים שעיניהם ממצמצות - ילדים שהוסתרו בגיל שנתיים, ופתאום בגיל שש או שבע זכרו משהו מהבית״.

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

( צילום: דוברות המועצה המקומית קריית יערים )

הנשיא בירך את התלמידים ואמר: ״אני שמח להיות כאן איתכם בפתיחת שנת הלימודים, לראות אתכם לומדים ומשננים. שתהיה שנה טובה ובשורות טובות. תמשיכו ללמוד, לשאול שאלות, למצוא פתרונות. לשנן את התלמוד ולהביא הרבה גאווה להורים שלכם״.

אחד התלמידים שאל את הנשיא: ״מה אתה מאחל לעם ישראל?״

הנשיא השיב: ”אני מאחל לעם ישראל קודם כל אהבת ישראל ואחדות ישראל, פחות ריבים, פחות מהומות, והרבה יותר כבוד הדדי״.

את ביקורו חתם הנשיא באירוע לציון יובל להקמת קריית יערים, יחד עם מייסדי היישוב, אזרחים ותיקים ותושבים. הנשיא בירך את תושבי קריית יערים לרגל שנת היובל, ואיחל להמשך צמיחתו ושגשוגו של היישוב.

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

דבריו אמר הנשיא הרצוג: ״קריית יערים הוא יישוב שנולד מתוך רעיון ומתוך אמונה - מקום שהוקדש כל כולו לחינוך על פי תורת ישראל ומסורת ישראל. אני חושב שזה לא במקרה שהיישוב הוקם כאן, ונושא את שמו המיוחד. המעשה הראשון שנרשם על גבעת היישוב הוא מסירת התורה מאב לבן. מן הגבעה הזאת עלה הארון לירושלים, ובאותם מדרונות עצמם, אלפי שנים לאחר מכן, נפרצה הדרך לירושלים בתש״ח, 1948, במלחמת העצמאות.

"וזה לא בכדי בעיניי שזה בלב יישוב חרדי - שנמצאת אנדרטה לאלוף בצבא ההגנה לישראל, האלוף דוד מרכוס ז״ל, דמות תנ״כית של ממש, וילדים חולפים לידה בדרכם לתלמוד תורה. אני רואה בזה בשורה חשובה מאין כמותה. עם שיודע מאין הוא בא, יודע על מה נלחם, בשביל מי הוא נלחם. כפי שלימדו אותנו חז״ל, הספרא והסייפא ירדו כרוכים יחד מן השמיים״.

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

( צילום: קובי גדעון/לע"מ )

מוקדם יותר, ביקר הנשיא באנדרטה לזכר האלוף דוד (מיקי) מרכוס ז״ל, אשר שימש כמפקד חזית ירושלים במלחמת העצמאות, ונטע עץ לזכרו.

הנשיא שיתף מיומנו של אביו, הנשיא השישי חיים הרצוג ז״ל, שלחם באיזור: ״אבא שלי תיאר את מיקי מרכוס כנועז, אתלטי ומוחצן, וכמי שהיה מחונן בסגולות מנהיגות יוצאות דופן. הוא השתתף במו גופו בשורה של מבצעים, זכה להערכתם של מפקדים רבים, ותוך זמן לא רב קיבל את הפיקוד על חזית ירושלים. לאחר מותו כתב אבי: ’צער עמוק ירד על כולנו. הוא היה גיבור אמיתי ואהוב, מסור בכל ליבו לענייננו’. הוא כתב שמותו פגע בו בצורה קשה מאוד, מפני שהם הרבו לשוחח על חלומותיהם לקראת העתיד. אני חושב שזה אומר הכול״.