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לאור יום: חרדייה אמיצה תיעדה אנטישמי מרסס מסר מחליא בשכונה

תושבת שכונת קראון הייטס שבברוקלין תיעד צעיר שרכב על אופניים בעת שביצע מעשה ונדליזם וריסס כתובת שטנה נגד ישראל על ארון רמזורים בלב השכונה, שבה מתגוררות אלפי משפחות חסידיות. כעבור זמן קצר תושבים דאגו להחליף את הכיתוב במסר אופטימי יותר. בעברית (בעולם)

קראון הייטס במעוף הציפור. באירוע תפילה שנערך אחרי טבח שמחת תורה (צילום: דוב בער הכטמן)

תושבת שכונת קראון הייטס שבברוקלין, המשמשת כמרכזה של חסידות חב״ד ובה מתגוררות אלפי משפחות חסידיות, תיעדה מעשה ונדליזם והסתה שהתרחש באור יום בלב השכונה היהודית.

לפי הדיווח באתר ׳קראון הייטס אינפו׳, בתיעוד נראה צעיר, כשהוא רכוב על אופניים, נעצר בפינת הרחובות ניו יורק אווניו ורחוב קרול, ומרסס כתובת נאצה אנטי-ישראלית על ארון שירות של רמזורים הממוקם בצומת.

תושבת המקום שזיהתה את המתרחש לא התבלבלה, שלפה את מכשיר הטלפון הנייד שלה ותיעדה מקרוב הן את הכתובת שרוססה – "ZIONISM KILLS" ("הציונות הורגת") – והן את פניו של הרוכב המשחית.

לפני ואחרי (צילום: לפי סעיף 27א)

בתמונה שצולמה נראה הצעיר בבירור כשהוא עוטה בנדנה על ראשו ומרכיב משקפי שמש, רגעים ספורים לאחר שסרק את האזור וביצע את המעשה.

בהמשך תושבים דאגו להסיר את כתובת השטנה ולרסס במקומה כתובת אחרת, אופטימית יותר. ובעברית. הם כתבו בענק במקום: ״עם ישראל חי״. תיעוד הכתובות בארון, לפני ואחרי, מוגש בכתבה זו.

אירוע זה מצטרף לשרשרת תקריות ונדליזם וגרפיטי בעלי אופי אנטי-ישראלי ואנטישמי שפקדו את אזור ניו יורק, ובשכונות היהודיות בפרט, מאז פרוץ המתיחות הביטחונית בישראל. תושבי קראון הייטס, המהווה את אחד המרכזים היהודיים והחב"דיים הגדולים בעולם, מביעים דאגה מתמשכת מהעובדה שמשחיתים מרשים לעצמם להפיץ מסרי הסתה בגלוי ובאמצע הרחוב.

כעת מקווים בקהילה היהודית כי התיעוד הברור והאיכותי של פניו של החשוד יסייע לרשויות החוק ולמשטרה המקומית לאתר את הרוכב ולמצות עמו את הדין, ובכך להעביר מסר מרתיע מול תופעות מסוג זה ברחובות העיר.
אנטישמיותקראון הייטס
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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