במהלך יום הגיוס למסלולים החרדיים בצה״ל, שהתקיים היום (ראשון) התייחס כתב חדשות 13 לענייני חרדים, יואלי ברים, בראיון ל״כיכר השבת״, לסוגיית גיוס החרדים, למספרי המתגייסים, לגל המעצרים ולשאלה מה קורה לזהות החרדית של מי שבוחר להתגייס.

ברים אמר במהלך הראיון כי לדעתו שירות בצה״ל עשוי להשפיע על השתייכותו המגזרית של החרדי, גם אם לא בהכרח על רמת שמירת המצוות שלו. ״אני חושב שאי אפשר להיכנס לצבא חרדי ולצאת חרדי״, אמר. לדבריו, ״אפשר להתחזק דתית, אבל חרדית, להיות קשור למגזר, אני חושב שמתרחקים מהסיכויים אם נכנסים לצבא״.

ברים הדגיש כי יש להבחין בין שמירת תורה ומצוות לבין השתייכות לחברה החרדית. ״מתרחק מהחרדיות, לא מהדת. צריך לעשות הפרדה״, אמר.

לדבריו, בחור חרדי שמתגייס עשוי להמשיך לשמור תורה ומצוות ואף להתחזק מבחינה דתית, אך במקביל להתרחק בהדרגה מהחברה החרדית.

״שמירת תורה ומצוות, לדעתי הוא ישמור תורה ומצוות, ואפילו יתחזק. אבל מהמגזר - לאט לאט הוא ינתק. הוא ייחשף לצורות חיים שונות, הוא ייחשף לחברים דתיים לאומיים, חילונים״, הסביר.

״אי אפשר לדעת עדיין מה ממדי הגיוס״

בהתייחס ליום הגיוס עצמו, אמר ברים כי מדובר ביום משמעותי ומרגש, אך לדבריו מוקדם עדיין לקבוע את היקף התופעה.

״אין לי מושג האמת עדיין מה הממדים של הגיוס״, אמר. לדבריו, מצד אחד קיימים דיווחים על אלפי חרדים שאמורים להתגייס מדי שנה, ומנגד בפועל מדובר במספרים נמוכים בהרבה.

ברים הוסיף כי הנתונים האחרונים מצביעים על עלייה במספר המתגייסים, אך לדבריו חלק משמעותי מהם אינם משתלבים בתפקידי לחימה.

״צריך באמת להמתין״, אמר, והוסיף כי יש לבחון את הנתונים הכוללים לפני שמכריזים על שינוי דרמטי במגמת הגיוס.

עם זאת, הוא ציין כי עצם העובדה שמאות חרדים מתגייסים למרות ההתנגדות הרבנית הרחבה היא הישג משמעותי עבור מי שפועל לקידום הגיוס.

״מעצרי חרדים הם טעות גדולה״

ברים התייחס גם לגל המעצרים של בחורי הישיבות וטען כי המעצרים אינם הדרך להתמודד עם סוגיית הגיוס. ״לפני שהם מזיקים לגיוס, אני חושב שהם מזיקים בעצם העובדה שאנשים נעצרים״, אמר.

לדבריו, בחור חרדי שמקבל החלטה להתגייס מתמודד ממילא עם לחצים משמעותיים מצד סביבתו. ״הרבנים אומרים לו לא להתגייס, וההורים לא מאפשרים לו להתגייס. מה אתם רוצים ממנו?״, אמר ברים.

לדבריו, ״הפרט החרדי הוא חלש הרבה יותר מאשר הפרט החילוני״, משום שלהחלטה להתגייס עלולות להיות השלכות חברתיות ומשפחתיות משמעותיות.

ברים אף טען כי אם המדינה מבקשת להתמודד עם מי שפועל נגד הגיוס, עליה להתמקד בגורמים שמקבלים את ההחלטות ולא בבחור עצמו.

״תעצרו את הרבנים, תעצרו את מי שמחליטים שהם לא יתגייסו, תעצרו את העסקנים. מה אתם רוצים ממנו? מה אתם רוצים מבחור הישיבה?״, אמר.

״אם יש מפגינים, אני מגיע״

במהלך הראיון התייחס ברים גם לסיקור ימי הגיוס ולמחאות החרדיות סביבם. לדבריו, התקשורת מסקרת את יום הגיוס באופן חיובי יותר מכפי שנהוג לחשוב, והוא עצמו הגיע למקום בשעות הבוקר המוקדמות כדי לסקר את האירוע.

ברים סיפר כי גם ביום הגיוס הבא, הצפוי להתקיים למחרת עבור תומכי לחימה, יגיע לסקר את האירוע במקרה שתתקיים מחאה במקום. ״אני איפה שיש מפגינים - אני מגיע״, אמר.

בסיום הראיון חזר ברים לעמדתו כי יש להפריד בין שאלת שמירת המצוות לבין שאלת ההשתייכות למגזר החרדי, והדגיש כי לדעתו השירות הצבאי עשוי להרחיק את המתגייס מהחברה החרדית, גם אם לא בהכרח מהדת.