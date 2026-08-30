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התפללו לרפואתו

ילד בן 8 נפל מהקומה הרביעית בבני ברק | מצבו קשה

ילד כבן 8 נפל הבוקר מגובה של כ-12 מטרים ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק | הוא נחבל בראשו ופונה כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה לבית החולים | התפללו (חדשות)

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זירת הנפילה בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילד כבן 8 נפל הבוקר (ראשון) מגובה של כ-12 מטרים - הקומה הרביעית, ברחוב עמק יזרעאל ב, ונפצע באורח קשה.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש והעניקו לו סיוע רפואי ראשוני, לאחר מכן הוא פונה במצב קשה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

אריאל אנגלרד, צדוק מעטון כהן ושלמה קצין חובשי איחוד הצלה מסרו כי "נמסר לנו בזירה כי הוא נפל מקומה רביעית (כ-12 מטרים) בבניין מגוריו ונחבל קשות בראשו. בסיוע צוות אמבולנס של איחוד הצלה הענקנו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה ומצבו מוגדר קשה".

חובש בכיר במד"א יוסף פסח, סיפר: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

התפללו עבור הילד ניתאי בן דבורה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
בני ברקנפילה מגובה

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רפואה שלמה אמן
חי

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