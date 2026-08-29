אנרכיה מוחלטת: 'צבע שחור' מזהירים מפני קריסת אמון במשטרה

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המתיחות בזירה החרדית מגיעה לשיאים חדשים בעקבות הסגרתו של אברהם אנג'ל, תלמיד ישיבת "נזר ישראל", לכלא 10. אנג'ל נעצר לפני סוף השבוע בכביש 443 בחשד לנהיגה ברכב גנוב, אך למרות הבהרות מפורשות מצד גורמי המשטרה כי הוא לא יועבר לידי המשטרה הצבאית, המהלך בוצע בסופו של דבר מאחורי הקלעים והוביל לכליאתו.

במערכת "צבע שחור" מביעים זעם עמוק ודאגה חסרת תקדים לנוכח ההתפתחויות. לדברי גורמים במערכת, "חוסר האמון במשטרה ובמערכת האכיפה יוביל ישירות לאנרכיה ולאובדן שליטה מוחלט בעת ניסיונות מעצר עתידיים של תלמידי ישיבות בשטח". גל מעצרים מתגבר מעצרו של אנג'ל מגיע על רקע גל מעצרים מתגבר של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. בין המקרים שעוררו תשומת לב: הסגרתו של הבחור ישראל גוחפי, תלמיד ישיבת כפר חסידים, שנעצר בחיפה לאחר שהסתבך עם פקח בעקבות תקלה בכרטיס הרב קו והוסגר למשטרה הצבאית. שמחה וענווה במקום אחד | הוויתור המרגש של האדמו"ר בחופת נינתו הראשונה חיים רוזנבוים | 22:02 כמו כן, נעצר בסוף השבוע הבחור משה שטיינר, תלמיד ישיבת הקיבוץ במושב בית מאיר. גם מוטי מישקובסקי, נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי ראש ישיבת גאון יעקב, נעצר ליד יער בן שמן והוסגר למשטרה הצבאית, עמד למשפט ונשפט ל-20 ימי מאסר בכלא 10. בעקבות המעצרים, יצאו אנשי הפלג הקיצוני של הפלג הירושלמי - הרצפ"ניקים - למחאות ולחסימות כבישים באזור המרכז. כביש גהה נחסם לתנועה, כך גם מספר מקטעים בכביש ז'בוטינסקי, במסגרת מחאה שבה השתתפו כשלושים מפגינים.

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

הראש"ל: "סבל רוחני קשה"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים למעצר תלמידי הישיבות, ושיתף מהעבר על תלמיד ישיבה שנעצר ונכלא בכלא הצבאי ועבר סבל רוחני קשה.

"האסירים, בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם", פתח הראש"ל את דבריו. "סיפר לי אחד האסירים, לקחו אותו לבית מעצר, והטלוויזיה הייתה כל הזמן עובדת. הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים - אין עם מי לדבר, ראש בקיר - אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה אתם מראים טלוויזיה, כל מיני פריצות, כל מיני דברים. לא שמעו בקולו, כאילו כופים אותו".

דבריו של הראש"ל - צילום: דר וסוחרת 10 10 0:00 / 0:25 דבריו של הראש"ל ( צילום: דר וסוחרת )

יום גיוס חרדים מחר

במקביל להסלמה סביב מעצרו של אנג'ל, המערכת הפוליטית והביטחונית נערכת ליום סוער במיוחד: מחר בבוקר צפוי להתקיים יום גיוס חרדים ללוחמה, ובמסגרתו מתוכננות הפגנות סוערות ונרחבות בלשכות הגיוס השונות.

בד"ץ של 'העדה החרדית' בירושלים פרסם מכתב קריאה חריף תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי", בו קוראים רבני הבד"ץ לציבור הרחב לצאת ולהפגין מול לשכות הגיוס, לצד פעילות הסברה כדי למנוע מצעירים חרדים להתייצב.

"מפי העסקנים הי"ו נודע לנו כי ליום ראשון נצו"י י"ז אלול הבעל"ט, הועידו רשעי ישראל ליום גיוס כללי רח"ל לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות", נכתב במכתב. "קוראים אנו אל ציבור החרדים לדבר ה' אברכים אשר ביכולתם להשתתף במחאות ולפעול כדת של תורה, וכן לפעול ע"מ לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם".

אחד מעצרות של העדה בירושלים נגד גזירת הגיוס ( צילום: שמואל דריי )

על רקע קמפיין הבחירות המתחמם, מספר פוליטיקאים צפויים להגיע למקום כדי להביע תמיכה במתגייסים, מה שצפוי להלהיט את הרוחות עוד יותר. ההערכות בשטח ברורות: השבוע הקרוב מסתמן כאחד הסוערים והנפיצים ביותר שידעה הזירה החרדית לאחרונה, כאשר השילוב בין שבירת ההבטחות בפרשת המעצר לבין ימי הגיוס מאיים להוציא אלפי מפגינים לרחובות.