ניצלה תלות קיצונית: הבעל כמעט נזרק לרחוב - השופטת התערבה

סערה משפטית חסרת תקדים מטלטלת את עולם דיני המשפחה בישראל. בפסיקה נדירה וחריגה ביותר שמכה גלים, שופטת אמיצה החליטה לפרק מן היסוד הסכם ממון מפולפל שנחתם לפני למעלה מעשור, וקבעה כי בעל תמים נוצל עד דק והושאר חסר כל בידי אשתו.

ההחלטה המטלטלת לא רק קובעת פסיקה תקדימית בנושא בעלות על נכסים, אלא שולחת אזהרה מרעישה לכל מי שמנצל מצוקה נפשית חמורה בתוך הקהילה כדי להשתלט על רכוש משותף.

בני הזוג, מהחברה החרדית, ניהלו חיי נישואין במשך 28 שנים והביאו לעולם ארבעה ילדים. במהלך השנים רכשו השניים שתי דירות, בין היתר בעזרת הון משפחתי שהגיע מהוריו של הבעל.

ואולם, לאחר 18 שנות נישואין ועל רקע חיכוכים שהתגלעו ביניהם, החליטו הצדדים לערוך הסכם ממון. על פי אותו הסכם, שני הנכסים הועברו באופן בלעדי לידי האישה, בעוד הבעל נותר ללא כל זכויות בדירות, ללא חשבון בנק על שמו, וללא כל בסיס כלכלי במקרה של פרידה.

לפני כשלוש שנים, עם פרידת בני הזוג, ביקשה האישה לאכוף את ההסכם בבית המשפט, ומנגד, הבעל הגיש תביעה נגדית לדחותו ולבטלו מהיסוד.

השופטת אורית בן דור ליבל קיבלה את טענותיו של הבעל, שיוצג על ידי עורך הדין יהושע שוירץ, וקבעה כי הוא עמד בנטל ההוכחה הכבד המוטל במקרים מסוג זה. בפסק הדין הודגש כי הבעל פעל מתוך חרדה קיומית מפני אפשרות של גירושין, והיה מוכן לחתום על כל מסמך שהוצג בפניו מבלי לקבל ייעוץ משפטי עצמאי ומבלי להתנהל במשא ומתן הוגן.

עורך הדין שוירץ, שוחח עם 'כיכר השבת' לאור פסיקת בית המשפט והדגיש כמה חשוב להתייעץ לפני חתימה על כל הסכם עם עורך דין - ועל אחת וכמה לפני הסכם ממון, לדבריו התייעצות נכונה היתה חוסכת הרבה עגמת נפש ומונעת כוונת ניצול ועושק