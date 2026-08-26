יש במשפחה נער או נערה שהתרחקו מדרך התורה. הם גורמים כאב, עוגמת נפש ולעיתים גם מערערים את אווירת השבת והחגים. ואז עולה השאלה הקשה: האם צריך להמשיך לקרב אותם באהבה - או שמגיע רגע שבו נכון להתרחק?

בשיעור לפרשת כי תבוא, המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג׳ייקובסון נוגע בדיוק בשאלה הזאת, בלי לשפוט את הכאב ובלי להתעלם ממנו.

מתוך מדרש מופלא על המילים "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך”, הרב ג'ייקובסון מסביר על השליחות שליוותה את משה רבנו מתחילת חייו ועד רגעיו האחרונים: לקרב גם את הרחוקים ביותר וגם את הקרובים שהתרחקו.

דרך פירושו המרתק של בעל ה"מגלה עמוקות” מתברר כי קירוב רחוקים לא היה עיסוק צדדי בחייו של משה, אלא תשוקתו הגדולה ושליחותו המרכזית.

השיעור מעניק הסתכלות מאירת עיניים, דרך בתיה בת פרעה, ראובן וסיפור מופלא על ראש ישיבה חסידי והיפי שפגשו את הרבי מליובאוויטש, מתברר מדוע אסור לוותר על שום יהודי - כיצד מקרבים בלי להתפשר על קוצו של יו״ד? ומה עושים כשדווקא האדם הקרוב אלינו מתרחק ומכאיב?

צפו בשיעור המלא ושתפו אותו עם מי שמתמודד עם השאלה הזאת.