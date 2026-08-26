אירוע דרמטי וחמור במיוחד התרחש היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים במרכז העיר בית שמש, כאשר פעילות אכיפה שגרתית של משטרת ישראל התפתחה במהירות לאירוע ניביון דריסה וירי במרכז רחוב המעפילים בעיר.

ההתרחשות החלה כאשר בלשים מתחנת בית שמש, שהיו פרוסים בשטח במסגרת פעילות מבצעית יזומה נגד פשיעה ונהיגה מסכנת חיים, הבחינו ברכב פרטי שנסע באופן שהעלה את חשדם. מניתוח התנהגות הנהג בשטח התעורר יסוד סביר להניח כי הוא נוהג כשהוא תחת השפעת סמים מסוכנים, דבר המהווה סכנה מוחשית לכלל משתמשי הדרך.

הצוות המשטרתי החליט לפעול באופן מיידי כדי להוריד את הנהג החשוד מהכביש ולמנוע תאונה קטלנית. הבלשים ניגשו לעבר כלי הרכב והורו לנהג, גבר כבן 31, לעצור בצד הדרך לצורך בדיקה וזיהוי. אולם, במקום להישמע להוראות השוטרים ולשתף פעולה, הגיב החשוד בצורה פראית ומסוכנת: הוא לחץ בעוצמה על דוואשת הגז, האיץ באופן פתאומי ישירות לעבר הבלשים שעמדו בסמוך, ופגע בשניים מהם.

במשטרה זיהו את האיום המיידי והבהירו כי הפגיעה בשוטרים והמשך הדהירה של הרכב היוו איום ישיר ומיידי על חייהם של אנשי החוק שהיו בזירה. בתגובה, שלפו הבלשים את נשקיהם האישיים וביצעו ירי מדויק לעבר הרכב במטרה לנטרל את האיום ולעצור את השתוללות הנהג לפני שייפגעו עוברי אורח נוספים או שוטרים נוספים במקום.

בעקבות הקריאות הדחופות שהוזרמו למוקדי החירום, הוקפצו לזירת האירוע ברחוב המעפילים כוחות רפואה ואיחוד הצלה רבים, לצד ניידות משטרה נוספות שחסמו את האזור לתנועה. חובשי רפואת חירום של איחוד הצלה מחוז ירושלים, אשר יונגרייז ומנחם וייזמן, היו הראשונים להגיע לזירת הדריסה והירי והחלו להעניק טיפול רפואי דחוף לפצועים.

אשר יונגרייז ומנחם וייזמן, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, שיחזרו את הדקות המתוחות ואמרו: "הגענו במהירות למקום והבחנו בפצוע שסבל מפציעות חודרות כתוצאה מהירי. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים מורכבת, חבישות ואטימת פצעים, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".

הנהג החשוד פונה בניידת טיפול נמרץ לקבלת המשך טיפול רפואי דחוף בירושלים, כאשר כוח משטרתי מלווה אותו באופן צמוד ונערך לחקירתו ברגע שמצבו הרפואי יאפשר זאת.

במקביל לטיפול בנהג שנורה, העניקו צוותי הרפואה טיפול ראשוני לשני בלשי המשטרה שנפגעו מהרכב במהלך נסיונו של החשוד להימלט. שני השוטרים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים כשהם סובלים מחבלות ומצבם מוגדר קל. כוחות משטרה גדולים וחוקרי מז"פ (מעבדה לזיהוי פלילי) המשיכו לפעול בזירה במשך שעות ארוכות, סגרו את הרחוב לתנועה, אספו ממצאים פורנזיים ותחקרו עדי ראייה, כחלק מפתיחת חקירה מקיפה לבחינת כלל נסיבות האירוע החמור.