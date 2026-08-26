"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרה

( צילום: תוכן אחד )

על רקע פשיטת המשטרה על שכונת 'מאה שערים' והחרמת שלטי מחאה כנגד המדינה והציונות, במהלך פודקאסט ״הוויכוח״ שמגיש איש נטורי קרתא יודל הירש בפרק עם האקטיביסט ופעיל המחאה עו״ד ברק כהן הציג הירש את השלטים שהוחרמו כאשר ברק כהן מאשר כי כלל השלטים הם חוקיים לחלוטין ואין שום הצדקה להחרמתם.

הירש וכהן לעגו למשטרה שלא מצליחה להשיג אכיפה ומשילות מול האלימות והפשיע, אך יוצאת לפשיטות על שכונת 'מאה שערים' בכדי להחרים שלטים, כאשר הירש מדגיש שהוא שולל לחלוטין את לגיטימיות המדינה אולם המשטרה אמורה להיות כפופה לחוקים, מהם לטענתו היא מתעלמת.

הירש וכהן בפודקאסט - קרדיט: ערוץ תוכן אחד 10 10 0:00 / 6:40 הירש וכהן בפודקאסט ( קרדיט: ערוץ תוכן אחד )