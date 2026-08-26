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אחרי הפשיטה במאה שערים

"משילות על שלטים"; העורך דין והפעיל מנטורי קרתא לעגו למשטרה

אחרי פשיטת המשטרה והחרמת שלטי המחאה בשכונת 'מאה שערים', איש נטורי קרתא יודל הירש הציג בפודקאסט את הכרזות שהוחרמו – והפעיל עו"ד ברק כהן קבע נחרצות: "הם חוקיים לחלוטין" | השניים לעגו למשטרה שנלחמת בשלטים במקום בפשיעה: "היא כפופה לחוקים, אך מתעלמת מהם" | צפו בקטע (חרדים)

(צילום: תוכן אחד)

על רקע פשיטת המשטרה על שכונת 'מאה שערים' והחרמת שלטי מחאה כנגד המדינה והציונות, במהלך פודקאסט ״הוויכוח״ שמגיש איש נטורי קרתא יודל הירש בפרק עם האקטיביסט ופעיל המחאה עו״ד ברק כהן הציג הירש את השלטים שהוחרמו כאשר ברק כהן מאשר כי כלל השלטים הם חוקיים לחלוטין ואין שום הצדקה להחרמתם.

הירש וכהן לעגו למשטרה שלא מצליחה להשיג אכיפה ומשילות מול האלימות והפשיע, אך יוצאת לפשיטות על שכונת 'מאה שערים' בכדי להחרים שלטים, כאשר הירש מדגיש שהוא שולל לחלוטין את לגיטימיות המדינה אולם המשטרה אמורה להיות כפופה לחוקים, מהם לטענתו היא מתעלמת.

הירש וכהן בפודקאסט
הירש וכהן בפודקאסט (קרדיט: ערוץ תוכן אחד)

כזכור, שבוע שעבר פשטו כוחות משטרה בשכונת 'מאה שערים' בירושלים במסגרת פשיטה על משרדי ארגון היוזם מפגשים בין יהודים לערבים, במהלך החרמת ציוד מהמקום התפתחה מהומה והכוחות הותקפו.

כוחות המשטרה בשוק מאה שערים
כוחות המשטרה בשוק מאה שערים (צילום: doovidl)
מאה שעריםנטורי קרתאברק כהןשלטי מחאהמשטרת ישראליודל הירש

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