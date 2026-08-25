כך נפתח אחד הסיפורים המסתוריים ביותר בתולדות ירושלים - קבר מרן הבן איש חי בהר הזיתים.

ביום רביעי, י"ג באלול, חל יום ההילולה של הבן איש חי - 117 שנה בדיוק מאז הסתלקותו בי"ג באלול תרס"ט, כשהיה בדרכו להשתטח על קבר יחזקאל הנביא בכפר כפיל שבעיראק. כעבור ימים אחדים הובא לקבורה בבית העלמין בבגדד, בתום מסע הלוויה המוני שכל הקהילה השתתפה בו.

בתשכ"א (1961) נהרס בית הקברות היהודי בבגדד, וליהודי העיר ניתנו כשלושה חודשים בלבד להעביר את קברי יקיריהם למקום קבורה חלופי במזרח העיר. לגבי גורלו של קבר הבן איש חי באותה העברה, יש שתי גרסאות סותרות: אחת אומרת שנכדו, הרב דוד, דאג בעצמו להעביר את קבר סבו לבית הקברות החדש; ואילו האחרת טוענת שכאשר פתחו את הקבר המקורי, הוא נמצא ריק.

ידידי חוקר הקברים הנודע הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת "אהלי צדיקים", שסייר במקום, מספר כי הגיע לבית הקברות המועבר בשכונת אל-חביבה שבמזרח בגדד, שם הצביע לו המדריך המקומי על קבר ספציפי המקובל כקברו של הבן איש חי - אך הרב גבאי עצמו מדגיש שאי אפשר לוודא זאת בבירור, שכן מצבות המקור אבדו.

מסורת נוספת, שנשארה סוד במשך עשרות שנים ונחשפה לציבור רק שנים רבות אחר כך, טוענת דבר שונה לחלוטין: קבר הבן איש חי לא אבד כלל, אלא הובא לקבורה בירושלים ממש. לפי המסורת הזו, שנמסרה מפי הרב אברהם עדס עצמו, שעלה לירושלים בשנת תרנ"ה והתיישב בשכונת הבוכרים, הבן איש חי נקבר באופן בעיר שחוברה לה יחדיו.

בספר "גדולי הדורות" מאת הרב י"מ שטרן (ירושלים, תשנ"ו, כרך ג, עמ' 908) מסופר שקברן מטעם החברה קדישא הגיע לביתו של הרב בן ציון חזן זצ"ל, ודרש ממנו תשלום של חצי לירה זהב עבור חפירת קבר עבור הרב, כאן בירושלים.

פלא פלאות קוראים יקרים - בשעה שבעיראק מתקיימת הלוויה ענקית, קברן ירושלמי קובר את הנפטר בהר הזיתים ודורש תשלום על כך מתלמידו(!)

הרב חזן לא היה תלמיד מן השורה - הבן איש חי עצמו הפקיד בידיו את הדפסת ספריו בירושלים, כדי לתרום לכלכלת העיר, ובשליחותו גם הקים את ישיבת פורת יוסף. על דבר קבורת הבן איש חי בהר הזיתים הוא בחר לשמור בסוד במשך שנים.

רק בתש"ח (1948), כשנלקח בשבי לירדן עם נפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה ולא היה בטוח שישוב, מיהר לגלות את הסוד לחברו, הרב אפרים מנשה הכהן זצ"ל, כדי שהמידע לא ילך לאיבוד.

כל הפרטים האלה - שמו של רבי לניאדו, סכום התשלום לקברן, נסיבות הגילוי - חרוטים היום על גבי המצבה עצמה, שעומדת בהר הזיתים מול הר הבית, ממש מול ישיבת פורת יוסף שהבן איש חי היה שותף להקמתה.

קשה שלא להתרגש נוכח הסיפור הנדיר של קבורת הבן איש חי זי"ע שיתן השם וימליץ טוב בעדנו מתחת כסא הכבוד.

ישר כח לד"ר אייל דוידסון