שערורייה: הדפים המכוערים והמזעזעים שנמצאו בתוך סידורי התפילה

תופעה מדאיגה ומקוממת מעוררת סערה בימים האחרונים במרכז חב"ד העולמי, בית המדרש 770 בשכונת קראון הייטס שבברוקלין. לאחר תקופה ממושכת שבה נרשמה עלייה בפעילות מיסיונרית מחוץ לבניין ובסביבתו, מתברר כעת כי הפעילים המיסיונרים חצו קו אדום נוסף והחלו להחדיר דפי הסברה מטעמם אל תוך סידורי התפילה וספרי הקודש הפזורים בבית המדרש.

לפי הדיווח באתר ׳אנ״ש׳, הדפים שנמצאו בתוך הסידורים נכתבו בשפה העברית ונושאים מסרים שנראים ממבט ראשון תמימים ולא מחשידים. המטרה, כך מתברר, הייתה לגרום למתפלל התמים שפותח את הסידור להיחשף לתוכן המיסיונרי מבלי להבין מיד במה מדובר. הטקטיקה החדשה הזו נועדה לנצל את קדושת המקום והספרים כדי להחדיר מסרים זרים ללב הקהילה היהודית.

עוד דווח כי חשיפת הדפים המוסווים מגיעה בהמשך לרצף אירועים פרובוקטיביים שהתרחשו באזור 770 בשבועות ובחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים, קבוצת מיסיונרים שנעדה בסמלים נוצריים מובהקים נכנסה לתוך אולם התפילה ב-770 וביקשה להניח תפילין, תוך כדי שהיא מתעדת ומצלמת את ההתרחשות. גורמים במקום הסבירו כי המטרה מאחורי מעשים אלו היא לייצר סרטונים ותמונות המציגים את אותם גורמים כקשורים ליהדות, ובכך להעניק לגיטימציה לאמונתם במטרה להשפיע על יהודים שאינם מודעים לכך.

בעקבות אותה תקרית, הבהיר מנהל 770, הרב יוסף יצחק קרץ, כי רבני השכונה הורו באופן חד-משמעי שלא לאפשר לאנשים המציגים סמלים מיסיונרים גלויים להניח תפילין, ולעצור כל פעילות מסוג זה בין כתלי בית הכנסת. לצד זאת, הפעילות המיסיונרית מחוץ לבניין הפכה לתופעה חוזרת ונשנית, כאשר פעילים מציבים עמדות בסמוך ל-770, קוראים מתוך כתביהם, משמיעים מוזיקה ומשדרים את מעשיהם בשידורים חיים ברשתות החברתיות כדי לייצר פרובוקציות ולגרוף חשיפה.

בעקבות גילוי הדפים החדשים בתוך הסידורים, שיגר הרב קרץ מכתב אזהרה דחוף למתפללים ולבחורי הישיבה. במכתבו ציין כי תעזתם של המיסיונרים גברה לאחרונה, והם החלו להניח דפים עם מסרים מיסיונריים בתוך סידורים וספרים. הרב קרא לכל מי שנתקל בחומר כזה שלא לקרוא בו כלל, אלא לקרוע אותו מיד ולהשליכו לפח האשפה הקרוב, תוך גילוי ערנות מוגברת בכל עת שפותחים ספר קודש בבית המדרש.