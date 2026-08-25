בנות חרדיות | אילוסטרציה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

סערה חסרת תקדים בעולם החינוך החרדי בבריטניה: המשבר העמוק סביב מצוקת השיבוצים במוסדות החינוך בלונדון מעמיק, ומגיע ביממה האחרונה לשיא חדש, דרמטי וחסר תקדים.

הרבנים בלונדון מוכיחים כי לא מדובר בדברים בעלמא או במחאה פושרת, אלא בנחישות ברזל לעמוד לימין ההורים והילדים הנאנחים. לאחר שבחודש שעבר חתמו כלל רבני שכונת גולדרס גרין על מכתב חריג המורה שלא לפתוח את תלמודי התורה ובתי הספר לבנים כל עוד ישנם למעלה מ-20 תלמידים שלא שובצו, אמש (שני) עלה המשבר מדרגה והתרחב גם לגזרת הבנות. בצעד היסטורי שלא זכור כמותו, יצא מכתב נוקב מטעם בית הדין צדק של 'התאחדות קהילות החרדים' בלונדון, החתום על ידי גדולי הרבנים ומנהיגי הקהילה. במכתב מורים הרבנים בצורה נחרצת וחד-משמעית: פסק דין - היות שעדיין לא נסתדרו כל הבנות שבעיר בהסעמינארן (סמינר, ח.ר.), על כן הננו להודיע שבלית ברירה, על כל הסעמינארן להיות סגורים עד שיסודר הדבר שיתקבלו כולם.

פסק הדין של רבני לונדון

"מבטלים תורה דרבים – עת לעשות לה'"

כזכור, הגל הראשון של המחאה החל כאשר רבני גולדרס גרין, פנו אל מנהלי ועסקני המוסדות בעיר במכתב חריף. הרבנים הודו תחילה לעוסקים במלאכה הקודש, אך הבהירו כי אינם יכולים לעמוד מנגד כאשר ילדים והוריהם יושבים חודשים ארוכים בצער נורא.

"וידענו גם ידענו שזה כרוך בביטול תורה דשאר התלמידים, אכן הרי זה 'עת לעשות לה'' ומבטלים תורה דרבים", כתבו אז הרבנים. המכתב עורר תגובות סוערות, כאשר הנהלת המוסד "בית מדרש עליון" אף שיגרה מכתב תשובה כואב שבו טענה לחסרון כיס חמור, האשימה את נדיבי העיר שאינם תורמים מספיק, ואף הניחה את המפתחות והודיעה על התפטרותה.

מכתבם של רבני גולדרס גרין

אלא שהרבנים לא נרתעו. ההוראה החדשה של בית הדין לסגור גם את הסמינרים לבנות מבהירה כי המנהיגות הרוחנית בבריטניה נחושה ללכת עד הסוף.

"מהם יראו וכן יעשו בכל העולם כולו"

ההחלטה התקדימית מציפה אל פני השטח פצע פתוח ומדמם המלווה את הציבור החרדי כולו מדי שנה ערב פתיחת ה'זמן'. בעוד שבעולם החינוך מצביעים בכאב על אי-היושר הצורם, כאשר ידוע לכל כי אילו אותה בעיה בדיוק הייתה מתעוררת אצל בנו או בתו של עסקן, נבחר ציבור או בעל השפעה, הדלתות היו נפתחות לרווחה תוך שעות, רבני לונדון מציבים חומה בצורה.

כעת, מביעים רבים בציבור החרדי בארץ ובתפוצות תקווה כי הצעד ההיסטורי של רבני לונדון יהווה סנונית ראשונה ומודל לחיקוי. "מהם יראו וכן יעשו בכל מקום ומקום", אומרים גורמים בקהילה. "הלוואי שמנהיגי ציבור בכל העולם ינקטו באותה תקיפות ולא יאפשרו עוד את המציאות הכואבת שבה בנות ובנים יושבים בבית בדמעות שליש. ברגע שהרבנים מבהירים כי לא פותחים את ה'זמן' עד שאחרון התלמידים מסודר התופעה המאוסה הזו תיעלם מהעולם".

ההוראה הגורפת של בית הדין הכתה בתדהמה את הנהלות הסמינרים והמוסדות בעיר, הנדרשות כעת למצוא פתרון מיידי לכלל הבנות והבנים שטרם שובצו. עיני הקהילה החרדית בעולם כולו נשואות כעת ללונדון.