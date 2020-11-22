מהפכה של ממש בבתי הדין הרבניים, ולא, הפעם לא מדובר בהוספת תקנים, אלא במהפכה טכנולוגית של ממש, מהיום, תוכלו להשתמש ברשת wi-fi חופשית כשאתם ממתינים לדיון, "אנו שמחים לבשר לכלל לקוחותינו כי מדובר רק בתחילת הדרך להנגשה נוחה, מהירה ויעילה יותר" אומרים בבתי הדין.
נציב התלונות על שופטים כותב על דיין בכיר בבית-הדין הרבני בירושלים: "התנהגותו והתנהלותו חריגות ביותר ואינן עולות בקנה אחד עם כללי האתיקה. התייחסות בלתי ראויה ובלתי הולמת". מהתלונה עולה כי הדיין דן בעשרות תיקים שבהם באי הכוח לא אחר מאשר בתו ובעלה, העוסקים בעריכת דין. הסיפור המלא
הצעת חוק של ח"כ ניצן הורביץ ממרצ שתידון מחר בוועדה לעניני חקיקה מבקשת לאפשר לנשים לכהן כמנהלות בבתי הדין הרבנים. יוזם הצעת החוק ח"כ הורביץ: "ההצעה אינה עומדת בסתירה להלכה היהודית ועולה בקנה אחד עם עיקרון השיוויון הנגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו" (חדשות)